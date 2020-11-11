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  4. 11 Kasım 2020 22:05

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, MI6'nın yeni başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İngiliz dış istihbarat servisi MI6'nın yeni başkanı Richard Moore ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, MI6'nın yeni başkanı ile görüştü
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve iki ülkenin güvenlik ve dış politika alanındaki iş birliği imkanları gündeme geldi.

Karabağ meselesi ve Libya'daki gelişmelerin de kapsamlı bir şekilde ele alındığı görüşmede, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz bölgelerindeki istikrarın sağlanması adına iki ülkenin ortak güvenlik politikaları konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

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