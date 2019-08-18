Cumhurbaşkanlığı'na değil Anıtkabir'e gidecekler !

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapılacak yeni adli yıl açılışı davetine İstanbul, Ankara ve İzmir barolarının da aralarında bulunduğu Türkiye’deki avukatların büyük çoğunluğunu oluşturan barolar katılmayacağını açıklarken, Türkiye Barolar Birliği (TBB) törene katılma kararı aldı. Önceki yıllarda Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapılan adli yıl açılış törenlerine katılmayan TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’nun bu yılki törende bir konuşma yapacağı açıklandı. Ankara Barosu ise yeni adli yılı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün huzurunda Anıtkabir’de karşılayacaklarını belirtti.

Yargıtay Başkanlığı’nın Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapılacak 2019-2020 Adli Yılı açılış törenine yaptığı davete barolardan yükselen tepki artıyor. Ankara Barosu, dün yaptığı açıklamada açılışın Beştepe’de yapılacak olmasının, “siyasi tahakkümün bir saray çatısı altında bizzat hukukçular tarafından yeniden üretilmesi” olduğunu belirterek, “Bu sebeple avukatların, hâkimlerin ve savcıların siyasal iktidara ait modası önceki yüzyılda geçmiş saray çatıları altında adli yılı karşıladığı, alkış tuttuğu ve edilecek bağımsızlık söylemlerinin bizzat bu alkışın tutulduğu mekanca çürütüleceği bir adli yıl açılış töreninde bulunmamayı bir tercih değil, kutsal mesleğimizin ettiğimiz yeminle üzerimize yüklediği bir görev olarak görüyoruz” ifadelerine yer verdi. Açıklamada, “Bu ülke üzerinde yaşayan, sesi kısılmaya çalışıldıkça direnen, yeni adli yılı saray çatıları altında değil modern ve laik cumhuriyeti borçlu olduğumuz Atamızın huzurunda karşılayacak olan avukatlar da vardır ve sonsuza kadar hep var olacaktır” ifadeleri kullanıldı.

TBB’den yapılan açıklamada ise “TBB Yönetim Kurulu törene katılım sağlanmasına karar vermiştir. TBB Başkanı Metin Feyzioğlu eskiden beri gelen geleneğin devamı olarak Yargıtay Başkanı Sayın İsmail Rüştü Cirit ile birlikte açış konuşmasını yapacaktır” denildi.

‘Bizi temsil etmiyorsunuz’

İzmir Barosu, TBB’nin Beştepe’deki törene katılma kararı aldıklarını açıklamasının ardından Twitter hesabından “Bizi temsil etmiyorsunuz” başlıklı açıklama paylaştı. Açıklamada “İzmir Barosu 111 yıldır olduğu gibi bugün de hiçbir muktedirin önünde eğilmeyerek, temel hak ve özgürlüklerin korunması, demokrasi, insan hakları ve evrensel hukuk ilkelerinin uygulanması için erkler ayrılığı mücadelesini sürdürmektedir. Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak olan adli yıl açılışına katılma kararı alarak nezdinizde meşruluğunuzu yitirmiş olduğunuzdan törende İzmir Barosu’nu temsil etmediğiniz hususunu bilgilerinize sunarız” denildi.

Konuşmamıştı

Danıştay’ın kuruluş yıldönümü töreninin yapıldığı 10 Mayıs 2014’te TBB Başkanı Feyzioğlu’nun konuşmasında “siyaset yaptığı” gerekçesiyle o dönem Başbakan olan Tayyip Erdoğan “Yalan söylüyorsun, edepsizlik yapıyorsun” sözleriyle tepki göstererek salonu terk etmişti. Yargıtay, 2015’te yine de adli yıl açılış töreni düzenledi ancak Feyzioğlu’nu törene davet etmedi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilk kez adli yıl açılış töreni Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapıldı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan törende konuştu. TBB, törenin Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapılmasının kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle törene katılmadı.