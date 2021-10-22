  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Cumhurbaşkanlığı'ndan büyükelçiler için yeni açıklama

Cumhurbaşkanlığı'ndan büyükelçiler için yeni açıklama

Cumhurbaşkanlığı'ndan büyükelçiler için yeni açıklama

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, 10 ülkenin büyükelçilerinin Osman Kavala ile ilgili açıklamasına ilişkin "Bu ülkelerin diplomatlarının, sosyal medya üzerinden bağımsız Türk yargısı tarafından yürütülen hukuki bir süreci etkilemeye yönelik açıklamaları kabul edilemez bir girişimdir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu'nca yapılan yazılı açıklamada, "Ankara’daki bir grup yabancı misyon şefinin, ülkemizde devam eden bir davayla ilgili açıklaması, diplomatik teamüllere aykırı ve uluslararası hukukla çelişen bir davranıştır. Bu ülkelerin diplomatlarının, sosyal medya üzerinden bağımsız Türk yargısı tarafından yürütülen hukuki bir süreci etkilemeye yönelik açıklamaları kabul edilemez bir girişimdir. Söz konusu diplomatlar bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti insan haklarına saygılı demokratik bir hukuk devletidir. Türk yargısı bağımsız olup kimseden talimat almadan kendi kararlarını almaya muktedirdir. Herkesin Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk kurallarına ve yargı süreçlerine saygılı olmak zorunda olduğunu hatırlatırız" denildi.

Etiketler cumhurbaşkanlığı büyükelçi büyükelçiler diplomatlar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Soylu: ''Çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız''
Dolar, Euro ve altından rekor üstüne rekor!
6 yıl erken emekli olabilirsiniz: Emeklilikte yaş ve prim şartı değişti
Erkranların sevilen yüzünü kaybettik...
Diyanet'ten tartışılan ''baldız fetvası'' için sert açıklama
Reza Zarrab'ın ismini değiştirdiği ortaya çıktı! İşte yeni hayatı...
Ünlü oyuncudan radikal karar! Çocuklarıyla birlikte Türkiye'yi terk etti
Beşiktaş'ın Galatasaray 11'i belli oldu
Yıl sonu dolar/TL tahminleri '''eyvah ki ne eyvah'' dedirtti
Türk Lirası eriyince ''Türkiye çok ucuz deyip'' Türkiye'ye akın ettiler