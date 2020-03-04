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  4. 04 Mart 2020 17:17

Cumhurbaşkanlığı'ndan Yunanistan'a çok sert tepki

Yunanistan'a tepki gösteren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kapısına gelmiş mazluma kurşun sıkan, botlarını batıran, savunmasız çocuklara gaz bombası atan zihniyeti tanımlayacak tek kavram barbarlıktır" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan Yunanistan'a çok sert tepki
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Yunanistan'ın sığınmacılara yönelik sert önlemlerine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay,  "Yunanistan sınırından yansıyan utanç verici görüntüler, Batı'nın gerçek değerini ortaya koymuştur" dedi.

Oktay, "Kapısına gelmiş mazluma kurşun sıkan, botlarını batıran, savunmasız çocuklara gaz bombası atan zihniyeti tanımlayacak tek kavram barbarlıktır" ifadesini kullandı.

Edirne Valiliği, Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde bulunan sığınmacılara Yunan güvenlik güçlerinin açtığı ateşte 1 kişinin öldüğünü, 5 kişinin de yaralandığı açıkladı.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas ise söz konusu haberin doğru olmadığını söyledi.
 
 
 

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