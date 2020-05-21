Davutoğlu: ''Beni kukla başbakan yapmak istediler''

Pelikan bildirisine imza atanlar için “Çakallar” ifadesini kullanan Davutoğlu, “Çakallar alana girdiği zaman aslan onları muhatap almaz. Beni kukla Başbakan, topal ördek yapmak istediler.

Allah'tan başka kimseden korkmam. Bu ülkenin hapishanelerinde Nazım Hikmet de, Necip Fazıl da yattı. Davutoğlu da yatar'' açıklaması yaptı. Gazeteci Cüneyt Özdemir'in internet yayınına katılan Davutoğlu şunları söyledi:

Davutoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar

* 12 Eylül 2015'te arkamdan kongre oyunlarıyla önüme MKYK listesi konuldu. Bir muhasebe yaptım. İki liste çıksa 1 Kasım seçimini alamayabilirdik. Onlar kongre oyunu yapıyor ben terörle mücadele ediyorum. Listeyi kabul ettim, kriz çıkmasın diye.

* Şimdi olsa etmem. Cumhurbaşkanının, seçimi kazandıktan sonra arkamdan hamle ile beni genel başkanlık ve Başbakanlıktan ayıracağını hiç düşünmedim.

* MKYK üyelerine de güvendim ama ben yurt dışındayken 47'si buna imza attı. 17 Nisan 2017 anayasa referandumunda da elimden geleni yaptım. Demokrasi zaafa uğrar, Cumhurbaşkanına fayda getirmez, yüzde 50+1'le koalisyona mecbur bırakır dedim.

* 17 sayfalık bir muhalefet şerhi verdim. Binali beyle de konuştum. O dönem bütün suçlar bana yüklendi. Ağzımdan tek bir defa ‘evet' çıkmadı. Cumhurbaşkanının bana öfkesi, husumeti oradan geldi. Şimdi olsa bu Anayasa doğru değil derdim, Meclis'te oy vermezdim.

