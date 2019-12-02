Davutoğlu, eski HDP’li vekili kurucu üye mi yapacak ?

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, yeni parti çalışmaları kapsamında Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgelerinden eski milletvekillerini bünyesinde toplamak için çalışmalarını sürdürüyor. Davutoğlu’nun temasa geçtiği isimler arasında dikkat çeken isimler bulunuyor.

Tarafsız Haber Ajansı’ndan Ferit Aslan’ın haberine göre, Davutoğlu, eski HDP’li bir vekili partisinin kurucular kadrosunda görmek istiyor. Ayrıca, pek çok AKP’li eski il başkanın Davutoğlu ile hareket edeceği de gelen haberler arasında yer alıyor.

Kulis bilgilerine göre, HDP’den istifa eden eski Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan ve yine eski HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan’ın adı Davutoğlu’nun kuracağı partinin kurucular kurulu üyeleri arasında geçiyor. Eski HDP milletvekili Ufuk Uras’ın da Davutoğlu’nun kuracağı partiye destek vereceği belirtildi. Alevi derneklerinden bir ismin de kurucular arasında yer alacağı ifade edildi.