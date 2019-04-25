Davutoğlu'nun üniversitedeki programı iptal edildi

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun AKP’ye yönelik sert eleştirilerinin yer aldığı çıkışının hemen ardından, eşi Sare Davutoğlu’nun Medipol Üniversitesi’nde bugün katılacağı program iptal edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucuları arasında olduğu üniversitede etkinliği düzenlemek isteyen İstanbul Medipol Üniversitesi Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu sosyal medya hesabından yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandılar:

"Sare Hanım ile konferansımızı elimizde olmayan sebeplerden dolayı gerçekleştiremiyoruz. Bu durumdan dolayı gerçekten üzgünüz..."

Davutoğlu, hafta başında Erdoğan’a ve AK Parti'ye karşı sert eleştirilerin yer aldığı bir metin yayımlamıştı. Uzun süredir yeni parti kurmaya hazırlandığı iddia edilen Davutoğlu, “Partimiz dar ve çıkarcı bir gruba terk edilemez” diyen Davutoğlu, “Cumhurbaşkanı’nın seçimlerin birinci derecede tarafı olarak seçim ortamının gerektirdiği yoğun ve çoğu zaman da sert siyasi polemiklere girmek durumunda kalması, eşit mesafede durması gereken Cumhurbaşkanlığı kurumunun toplumun en az yarısı ile psikolojik bir kopuş yaşamasına yol açmaktadır” ifadesini kullanmıştır."

Davutoğlu'ndan Erdoğan'a zehir zemberek açıklama