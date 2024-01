DEM Parti'den skandal açıklama: ''Öcalan'a özgürlük için yürüyüş başlatıyoruz''

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, Kürt sorununun barışçıl yollarla çözümü ve terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük için Kars ve Van'da yarın yürüyüş başlatacaklarını söyledi. Oruç, yürüyüşün 15 Şubat'a kadar süreceğini belirtti. Kars Valiliği ise kentte gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantılarının 5 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, Kars'ta partililerle buluştu. Parti binasında basın açıklaması yapan Oruç, yarın 'Özgürlük yürüyüşü' adıyla yürüyüş başlatacaklarını bildirdi. Kars ve Van'dan başlayacak yürüyüşün 15 Şubat'a kadar süreceğini ifade eden Oruç, "Bugün burada benim bulunma sebebim; yarın başlayacak olan büyük özgürlük yürüyüşüdür. Büyük özgürlük yürüyüşü, Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülmesi için ve aynı zamanda İmralı tecridi, ağırlaştırılmış tecrit altında bulunan sayın Öcalan'ın özgürlüğü ve üzerindeki tecridin kırılması için yola koyuluyoruz. Bu nedenle başlatılan yürüyüşe biz DEM Parti olarak desteğimizi sunuyoruz. Yarın büyük yürüyüşümüzün startı iki noktadan verilecek. Biri Kars, diğeri Van olacak ve yarın başlayacak olan bu özgürlük yürüyüşümüzün en temel amaçlarından biri, cezaevlerinde aynı amaçla başlamış olan açlık grevi ve yine dışarıda annelerimizin öncülüğüyle devam eden adalet nöbetine destek olmaktır" diye konuştu.

Oruç, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Kürt sorunundan dolayı Türkiye'deki başta Kürt halkı olmak üzere bütün halklar çok acı çekti. Artık bizler barış zamanının gelip geçtiğini söylüyoruz. DEM Parti olarak bir diyalog ve müzakare partisi olarak Kürt sorunun barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözümü konusunda bizler kapıların açılması, aralanması için elimizden gelen mücadeleyi parlamentoda da siz değerli halklarımızla beraber sokaklarda, meydanlarda, kentlerimizde sürdürmeye devam edeceğiz. Ümit ediyoruz ki bu konuda açlık grevleri daha ağırlaştırılmış bir tabloya dönüşmeden önce bir adım atılır ve bir yol açılır. Ben bu duygu ve düşüncelerle hepinizi selamlıyorum yarın başlayacak yürüyüşe de bütün değerli halklarımızın katılımını bekliyoruz. Kars'ta iddialı olduğumuz her yeri az farkla kaçırdığımız tüm belediyeleri alarak cezaevinde bulunan ve özgürlük mücadelesini yaşamın her alanında veren halklarımıza, arkadaşlarımıza yoldaşlarımıza 31 Mart'ta büyük zaferin hediyesini sunacağız.

KARS'TA 5 GÜNLÜK EYLEM YASAĞI

DEM Parti'nin yürüyüş kararı sonrası Kars Valiliği il genelinde 31 Ocak- 4 Şubat tarihlerinde gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantılarına 5 günlük yasak getirildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Valilik makamının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar, spor faaliyetleri, bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç olmak üzere yapılması muhtemel her türlü eylem/etkinlikler ile belirtilen konuların devamı niteliğindeki toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, araç konvoyu, her türlü karşılama, uğurlama, kapalı yer toplantısı, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri, broşür dağıtma, afiş ve pankart asma gibi her türlü açık ve kapalı alanlardaki eylem ve etkinlikler ile bu eylem etkinliklere katılım amacıyla çevre illerden ilimize gelecek araç ve şahısların da ilimize gelişlerinin 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 19'uncu maddesine istinaden 31 Ocak 2024 tarihinden geçerli 4 Şubat 2024 tarihi de dahil olmak üzere 5 gün süre ile Kars il sınırları içerisinde yasaklanmasına karar verilmiştir.”

DHA