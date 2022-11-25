Dikkat çeken kulis: ''Mansur Yavaş Akşener'in teklifini kabul etmedi''

Gazeteci Barış Yarkadaş canlı yayında 2023 seçimleri için muhalefetin adayı için dikkat çeken bir iddiada bulundu. Yarkadaş, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a adaylık teklifi ile gittiğini ancak Yavaş'ın bu teklifi reddettiğini açıkladı.

tv100.com yazarı Barış Yarkadaş, gazeteci/Yazar Hacı Yakışıklı, ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir; Erdoğan Aktaş ile Sağlı Sollu programına konuk olarak gündemi değerlendirdi.

"CHP’nin belediye başkanlarının adaylıklarına ilişkin son noktayı koyacağı bilgisini aldım"

Yarkadaş "6’lı masada İYİ Parti hariç CHP’nin dışındaki diğer 4 parti CHP’nin 40 ilde listelerinden girecekler diye konuşuluyor. Önümüzdeki günlerde CHP’nin belediye başkanlarının adaylıklarına ilişkin son noktayı koyacağı bilgisini aldım. Buna rağmen Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’da bir otelde yakın çalışma arkadaşlarıyla değerlendirmeler halinde olduğunu söyleyeyim" dedi.

Yarkadaş "İYİ Partililer “Partinin etkili isimleri Mansur Bey’in adaylığı için Meral Hanım’ın ısrar etmesi gerektiğini söylediler. Sayın Akşener ’Teklif ettim kabul etmedi, zorla mı aday yapayım?’ cevabını verdi” dediler. İYİ Partililer “Meral Hanım günü geldiğinde Mansur Bey’e adaylık teklif ettiğini ama Mansur Bey’in bunu kabul etmediğini zaten kamuoyuna açıklayacak” dediler." ifadelerini kullandı.