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  4. 25 Ocak 2018 23:29

Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki: ''Kabul edilemez''

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Yunanistan Başbakanı Çipras'ın sözlerine böyle tepki gösterdi.

Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki: ''Kabul edilemez''
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Yunanistan Başbakanı Çipras’ın Davos’ta Türkiye’ye yönelik sarfettiği ifadeleri kabul etmemiz mümkün değildir” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın Davos’ta Türkiye’nin ‘saldırgan’ bir komşu olduğuna yönelik açıklamaları hakkında bir soruya, “Yunanistan Başbakanı Çipras’ın dün Davos’ta, ülkemize yönelik sarf ettiği ifadeleri kabul etmemiz mümkün değil. Başbakan Çipras’ın ‘saldırgan’ tanımını somutlaştırmak için esas kendi kabinesine bakması gerektiğini düşünüyoruz. Kendi çalışma arkadaşlarından bazılarının bu tanıma çok iyi uyduğunu herkes biliyor” yanıtını verdi.

İHA

kabul , çipras , dışişleri bakanlığı
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