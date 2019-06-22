''Eğer AK Parti İstanbul'da bir kez daha kaybederse...''

Haber Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın amatör kümeden takım arkadaşı Güngör Saytuğ’un anlatımıyla başlıyor.

Buna göre; Erdoğan, birden bire bir gün başbakan, sonra da cumhurbaşkanı olacağını söylediğinde, Saytuğ ile birlikte amatör bir futbol müsabakasının ardından soyunma odasında oturuyordu.

Saytuğ şunları söylüyor: “O (Erdoğan) asla vazgeçmez. Kafasına bir şey koyarsa, onu başarmak için uğraşır.”

AMA MART SEÇİMLERİYLE DARBE ALDI

CNN’in analizi şu çıkarımla sürüyor: “Fakat mart ayında, 25 yılı aşan siyasi hakimiyetinde ilk kez Erdoğan yıkıcı bir darbe aldı: AK Parti Türkiye’nin üç büyük şehrinde belediye seçimlerini ana muhalefet CHP’ye kaybetti.”

AK Parti’nin İstanbul yenilgisini sindirmesinin bilhassa güç olduğuna vurgu yapılan yazıda, şehrin en azından Erdoğan tarafından Türk siyasetinin en güzide parçası olarak görüldüğü yorumunda bulunuldu.

Makale İstanbul’un Erdoğan açısından önemine ilişkin şu paragrafla sürüyor:

“Türkiye’nin en büyük şehrinin önemi, onu kariyeri için fırlatma rampası olarak kullanmış Erdoğan’dan daha fazla belki de kimse tarafından anlaşılamaz. ‘İnstanbul’u kazanan, Türkiye’yi kazanır,’ onun bayıldığı bir söz. Cumhurbaşkanı’nın doğum yeri, partisi için yoğunlaşmış bir zenginlik ve iktidar kaynağı haline geldi, Türkiye’nin politik makinesinin geri kalanını besledi. Onun denetiminin kaybı, hükümet yanlısı medya, ticaret, ihaleler ve daha genel itibarıyla AK Parti aygıtını sübvanse eden fonların ve kaynakların kaybı anlamına geliyor.”

OTOKRASİYE KAYAN BİR ÜLKE İÇİN DÖNÜM NOKTASI

İstanbul sonuçlarının AK Parti’nin itirazı üzerine iptal edildiğinin anlatıldığı yazıda, muhalefetin Erdoğan’ın partisini ikinci kez yenmesi halinde, bunun muhalifler açısından otokrasiye kayan bir ülke için dönüm noktası olarak görüleceği belirtildi.

Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım’ın geçen pazar günkü canlı yayın tartışması da CNN’in haberinde yer alırken, Amerikan yayın kuruluşunun muhabirleri ayrıca Bakırköy ve Üsküdar’da seçimin nabzını tuttu.