Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan göndermesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, STK'lerle yaptığı toplantıda açıklamalarda bulundu. Ekrem İmamoğlu,"Ben milletini aldatan ve kendi de aldanan bir insan asla olmayacağım" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir zamanlar desteklediği Ergenekon kumpas davaları hakkında "Kandırıldım" şeklinde açıklama yapmıştı.



İmamoğlu'nun açıklmasından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

Bana göre dünyada daha güzel bir şehir yok. 29 Mayıs aynı zamanda İstanbul'un Fethi. Fatih Sultan Mehmet Han'ı rahmetle anıyorum. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethettiği için büyük değildir. Gönülleri fethettiği için büyüktür.

ALDANAN BİR İNSAN ASLA OLMAYACAĞIM

Devletin bazı kademelerinde bulunan kişilerin kötü söz söylemesi bana çok ters geliyor. "Bu siyaset için yapılır söylenir" Yok kardeşim, yapılmaz. Babam, benim için doğru,dürüst olduğunu düşünüyorum demişti. Ama yalan söylemeden nasıl siyaset yapacak onu da bilmiyorum diye de eklemişti. Ben milletini aldatan ve kendi de aldanan bir insan asla olmayacağım.

TOKAT YALANI

Gel sana dinleteyim diyorum, dinlememekte ısrar ediyor. Üzüntüyle bir kardeşim gibi görerek yada bir sıcaklık. Türk toplumunda vardır. Avrupa'da yapılmaz ama bizim millette dokunmak vardır. Pazarda bir çocuk "başkanım elimi omzunuza koyduğumda mutlu oluyorum" demişti. Bizim millette dokunmak evladır, uygundur. Ben de elimi yüzüne koyarak teselli etmeye çalıştım. Kalbinin etrafındaki buzlanmış yapıyı eritmeye çalıştım. Ama dinlemedi beni. O kadar üzüldüm ki. Ama bunun acı tarafı bir yöneticinin "tokat attı"," yok bunu yaptı" demesi...

Bazıları bin yıl ömrü varmış gibi siyasete takılı. Benim için siyaset bir günde bırakılacak bir şey. Kaybedersen ne yapacaksın diyorlar. 7 yaşımda kızım var gider ona sarılırım. O kadar özledim ki.

Bu siyasi anlayışta, karala, iftira at, yalakalık da katarsan siyasi mertebeleri hızla çıkıyorsun. Ben AK Parti'lileri de tanıyorum. Hayatı boyunca siyaset yapanları görüyorum. Alın teri dökenleri görüyorum. Milletvekili, meclis üyesi olmak istiyorum diyen AK Parti'li arkadaşlarım var. Onlara seslendim, sizin döneminiz bitti. Çünkü size bu parti artık fırsat vermez. En güzel leke atana verir. En kirli konuşmayı yapana verir.

-Milletine hesap vermeyen, yorgun, argın, dipten başa kibire bulanmış yönetici dönemi bitmiştir. Gönderme zamanıdır. Gönderme yeri sandıktır.