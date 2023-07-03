Engin Özkoç'un CHP'deki yeni görevi belli oldu

Eski CHP milletvekili Engin Özkoç, CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı olarak görevlendirildi.

Eski CHP milletvekili Engin Özkoç'un yeni görevi belli oldu.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Özkoç, Parti Örgütü ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirildi.

TBMM'nin bir önceki döneminde CHP Sakarya Milletvekili olan Özkoç, partinin grup başkanvekilliği görevini de yürütüyordu.