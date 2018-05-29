Erdoğan: ''Bakanlık sayısı 20'nin altında olacak''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir özel televizyon kanalında gerçekleştirdiği oturumda, önümüzdeki süreçte bakanlık sayısının azaltılacağını duyurdu.

Kendisine Beyanneme ve bakanların durumu sorulan Erdoğan ''Bu biraz da arkadaşlarımızn kendi tercihleri. Onlar farklı düşünceler içinde de olmuş olabilirler. Siz aday olmayın diye böyle bir şey söz konusu değil.'' yanıtını verdi.

''Parlamentodan kabineye alınacak olan arkadaşlar sebebiyle o sayı azalıyor.'' diyen Cumhurbaşkanı, ''Parlamentodan istifa ederek kabineye bakan alırsanız onu parlamentoda kaybediyorsunuz. Ağırlıklı olarak kabineyi dışarıdan oluşturacaksınız. Parlamentodaki sayı çok önemli. Güçlü hükümet diyorsak güçlü meclis ile oluşturacaksınız. Burdaki sayı bu bakımdan çok öenmli.'' ifadelerini kullandı.

''300'ÜN ÜZERİNDE BİR SAYI LAZIM''

Erdoğan ''AK Parti'yi de Cumhur İttifakı'nı da güçlü kılmanız lazım. Artık cumhurbaşkanının kanun yapma yetkisi yok artık sadece karaname çıkarabilir. Kararname ile her şeyi çözemiyorsunuz. Güçlü parlamento aritmatiği içinde yasal düzenlemyi çok daha seri yapalım. 300'ün üzerinde bir rakamı yakalaması lazım.'' dedi.

Erdoğan ''Kabinede yer alacak isimlere dair soru üzerine ''İsimler şu anda açıklanamaz. Mümkün de değil. Biz dersimizi iyi çalıştık. Kaç kişiden oluşan bir kabine olacak bunun üzerinde çalışıyoruz. Kabinenin dışında bakanların dışında neler olacak; Yardımcı bakanlar olacak. Yeni sistemde ofis sistemini de oluşturacağız.'' dedi.

1 VEYA 2 BAŞKAN YARDIMCISI

Görünmeyen ama cumhurbaşkanı ile ilintili olan birimler olacağını ifade eden Erdoğan, ''Bunların detaylarını son düze çıktığımız anda, bunların hepsini açıklamaya başlayacağız. Başkan yardımcısı sayısı 2 olabilir, daha fazla olabilir. Hedef bir veya iki'' bilgisini paylaştı.

Bakanlık sayısına dair ''Bu noktada kesinlikle bir defa 20'nin altında olacağı malum. Bunlar hem devletin işlerini ciddi manada ağırlaştırıyor.'' değerlendirmesinde bulunan Erdoğan '' Bunların yanında bakan yardımcıları ve ofisler olacak. Cumhurbaşkanı istediği anda bunalara delege edeceği iş ile onları çok daha aktif hale getirecek.'' şeklinde konuştu.