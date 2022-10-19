Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Muhtarlar Evi Açılışı ve 100 Muhtar Hizmet Binası Temel Atma Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Erdoğan, ''Bana muhtar bile olamaz diyorlardı, e ne oldu? Bu başlığı atanlar rezil rüsva oldu.'' dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Ülkemizde tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü tebrik ediyorum. 81 vilayetimizdeki muhtarlarımızın her birine, milletimize aşkla, sevdayla hizmet ettikleri için teşekkür ediyorum. Kısa bir süre önce maalesef Bartın Amasra'daki kömür madeninde meydana gelen felakette ebediyete uğurladığımız 41 kardeşime rahmet diliyorum. Şu anda İstanbul'da yatmakta olan 6 yaralımıza da Allah'tan şifalar diliyorum.

Ülkemizin tüm illerinden Ankara'ya teşrif eden binlerce muhtar kardeşlerimizle şu anda adeta uçsuz bucaksız, resmi rakama göre şu an 20 bini aşkın muhtarımız burada. Bu güzel binayı, kafesi, restoranı, mescidi, otoparkı ve 58 yatak kapasitesine sahip 35 odasıyla bugünden itibaren tüm muhtarlarımızın istifadesine sunuyoruz. Böylece muhtar kardeşlerimizi Ankara'ya geldiğinde kalacak yer bulma derdinden kurtarmış oluyoruz. Artık muhtarlarımız merkezi konumuyla tüm işlerini halledebilecek bir eve kavuşmuş oldular. Bugün ayrıca 100 Muhtar Hizmet Binası Temel Atma Töreni'ni de gerçekleştireceğiz. Muhtarlar evinin sizlerle beraber tüm muhtar kardeşime hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin diyorum.

Cumhurbaşkanlığı görevini devraldıktan sonra ülkemiz demokrasine kazandırdığımız yeniliklerden birisi muhtar toplantısıdır. Toplam 52 ayrı buluşma gerçekleştirdik. Türkiye'nin dört bir köşesinden 38 bin muhtarımızı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde misafir ettik. Her buluşmamız aramızdaki muhabbet bağını geliştirdiğimiz bir demokrasi bayramına dönüştü. Bana muhtar bile olamaz diyorlardı, e ne oldu? Bu başlığı atanlar rezil rüsva oldu. Sadece muhtarlarımızın değil ülkemizin her tarafından mahallemizin sorunlarını da çözüme oluşturduk. Muhtarlarımızla aramızda tesis ettiğimiz bu güçlü bağ herhalde hiçbir siyasetçiye nasip olmamıştır. Daha önce muhtar kardeşlerimizin yüzüne dahi bakmayanlar bizim toplantılarımızdan sonra birden muhtarlarımızı hatırladı.

Bizim de sizinle aramızda gönülden gönüle kurulu bir köprü var. Biz muhtarlarımızla kalp diliyle konuşuyor, birbirimizi sadece Allah için seviyoruz. Şu tabloyu da kıskanacaklar, belki bizim şu sevdamızı çekemeyenler olacaktır. Onun için aşkınız, coşkunuz için her birinize teşekkür ediyor, Allah nazardan saklasın diyorum.

Yönetim sistemimizin çelik çekirdeği olan muhtarlarımız hak ettikleri hizmetleri alabilmek için çok uzun yıllar beklemek zorunda kaldı. Muhtarlarımız çoğu zaman dertlerini anlatacak muhatap bulamaz, köyüne-mahallesine çözüm bulamazdı. O manşeti hatırlayın: Muhtar bile olamaz. Bu vesayetçi zihniyetin elinde ülkemizin en kıymetli yılları heba olmuştur. Hiç kimse reşit, hizmete layık görülmemiştir. Muhtarlarımızı aşağılayanlar, insanımızı da seneler boyunca yoksulluğa ve yasaklara mahkum bıraktılar. Muhtarlık müessesine verdiğimiz önemi, Muhtarlar Daire Başkanlığı kurarak açıkça gösterdik. Valiliklerde bir vali yardımcısı, büyükşehirlerde genel sekreter yardımcısını muhtarlarımızın taleplerini takip etmek amacıyla sorumlu kıldık. Muhtarlık Bilgi Sistemi'yle devlet-muhtar-vatandaş arasında yepyeni bir bütünleşmenin kapısını araladık. Tek tip özel muhtar kimliğini de yine biz düzenledik. En az 1 dönem muhtarlık yapan muhtarlarımızı silah ruhsat harcından muaf tutarak önemli bir avantaj sağladık.

Göreve geldiğimizde sadece 97 lira olan Muhtar ödeneceğini 57 kat artışla 5 bin 500 liraya yükselttik. Aynı zamanda 2 bin 232 lira olan muhtarlarımızın aylık SGK primlerinin de devlet tarafından karşılanmasını temin ettik. Tüm kadın muhtarlarımızın hizmet binalarını kameralı güvenlik sistemleriyle donatıyoruz. Bazı yeni müjdeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Kadın muhtarlarımızın doğum ve analık izinlerine ilişkin yasal düzenleme hazırlıklarımızda son aşamaya geldik. Yakında hazırladığımız teklifi Meclisimizin takdirine sunacağız. Kadın muhtarlarımızın yanı sıra tüm muhtarlarımızı izin, hastalık veya başka sebeplerde görev başında bulunamadıkları zamanlarda ödenekleri kesilmeyecek. Siz muhtarlarımıza yönelik az önce de izledik, muhtar akademisi projemizi hayata geçiriyoruz.