Erdoğan Bayraktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak çıkış

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, ülkenin her alanda düze çıkabilmesi için yapılması gerekenleri 5 maddede açıkladı. Bayraktar'ın ''65 yaş üstünün siyaset yapması yasaklanmalı'' ifadesi dikkat çekti.

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. "Ülkenin her alanda düze çıkabilmesi için" diyen Bayraktar, söz konusu paylaşımında 5 madde sıraladı. Bayraktar, "65 yaş üstünün siyaset yapması yasaklanması" diyerek dördüncü maddede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tasfiye edilmesini istedi. Bayraktar'ın açıkladığı 5 madde şu şekilde: "Ülkenin her alana düze çıkabilmesi için: 1-Tüm apartman üniversiteleri kapatılmalı. 2-Memur sayısı neredeyse yarı yarıya azaltılmalı. 3-Milletvekili sayısı 200'e düşürülmeli. 4-65 yaş üstünün siyaset yapması yasaklanmalı. 5- Kasıtlı ve yanlış karar veren hakimler!!!" Ülkenin her alana düze çıkabilmesi için:



1-Tüm apartman üniversiteleri kapatılmalı.



2-Memur sayısı neredeyse yarı yarıya azaltılmalı.



3-Milletvekili sayısı 200'e düşürülmeli.



4-65 yaş üstünün siyaset yapması yasaklanmalı.



5- Kasıtlı ve yanlış karar veren hakimler!!! — Erdoğan BAYRAKTAR (@erdgnbayraktr) December 6, 2023