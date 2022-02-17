Erdoğan: ''Bu kadar müjdeler verdik alkış yok''

Kabine Toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondakilere “Bu kadar müjdeler verdik alkış yok” dedi. Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından salondakilerden alkış geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklama yaptı. Konuşmasında Erdoğan, Çanakkale Köprüsü'nün açılacağı tarihi, çiftçiler için gübrelerde ve hayvan yemlerinde indirim, yurtlarda beslenme yardımında artış kararlarını duyurdu.

Erdoğan, enerji fiyatları ile ilgili yaptığı açıklamada, artışın sadece Türkiye'ye mahsus olmadığını söyledi ve Türkiye'nin en uygun fiyatlardan hizmet veren ülkelerden olduğunu savundu.

Erdoğan, konuşmasının ardından salonu terk etmeye hazırlanan aralarında bakanların da bulunduğu protokole “Bu kadar müjdeler verdik alkış yok” diye sitem etti. Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından salondakilerden alkış geldi. Bazı isimlerin alkışlamak için ellerindeki dosyaları ve çantaları bıraktığı görüldü.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada yüksek elektrik tariflerinde düzenleme yapılacağını duyurdu.

Erdoğan, “210 kilovata kadarki düşük tarife ve 210 kilovatsaatin üzerindeki yüksek tarife rakamları ilgili kurumlarımız tarafından vatandaşlarımız lehine yeniden değerlendirilecektir” dedi. 30 bin liraya varan faturalarla karşılaşan sivil toplum kuruluşları ve cemevlerinin elektrik kullanım tarifesinin konut tarifesine çevrileceğini duyurdu.

“ELBETTE HAYAT PAHALILIĞI VARDIR, CANIMIZI YAKAN FİYAT ARTIŞLARI VARDIR”

Elektrik ve doğal fiyatlarının Euro cinsinden rakam ve asgari ücrete oranları üzerinden Avrupa üzerinden karşılaştırmasını yapan Erdoğan, şunları söyledi, “Özellikle milletime sesleniyorum, milletimin bunları değerlendirmesi ve aklıselim ile kararını vermesi birçok şeyi düzlüğü çıkartacaktır. Konutlarda aylık 200 kilovat tüketim üzerinden bakıldığında Türkiye Avrupa’daki 34 ülke arasında vatandaşlarına en uygun fiyatla elektrik hizmeti sunan üçüncü ülke durumundadır” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, “Elbette hayat pahalılığının yol açtığı sıkıntılar var. Elbette sokakta, tezgahta, vitrinde canımızı yakan fiyat artışları vardır. Emin olun bunların hepsi geçicidir, konjonktürel bu döneme mahsustur” dedi.

“Vatandaşımıza gelen elektrik ve doğalgaz faturaları elbette yüksektir” diyen Erdoğan, “Buna rağmen Türkiye hem fiyat hem asgari ücrete oranı bakımından vatandaşına en uygun tarifeli elektrik ve doğalgaz hizmeti sunan ülkelerin başında gelmektedir” şeklinde konuştu.

“HALİHAZIRDAKİ EN ÖNEMLİ SORUNUMUZ YÜKSEK ENFLASYONDUR”

Böyle dönemlerde asıl olanın, çalışacak iş, hayatını sürdürecek gelir sahibi olmak olduğunu söyleyen Erdoğan, ”Asıl olan kendine ve ailesine karşı mahcubiyet yaşamamaktır. Asıl olan, nice krizler, nice sancılar içinde kıvranan bölgemizde başı dik, durabilmektir. Asıl olan geleceğe umutla bakabilmeyi sürdürecek zemini kaybetmemektir. Bunun için fabrikaların çalışması, esnafın dükkanının açık kalması, toprağın ekilmesi, yolların yük taşıyan kamyonlarla dolu olması, emlak ve araç satışlarının sürmesi, hayatın canlı şekilde akışı, çok önemlidir. Şayet buralarda bir tıkanıklık, gerileme, çöküş yaşanırsa o zaman felaket kapımıza dayanmış demektir. Hamdolsun böyle bir tablo ile karşı karşıya değiliz. Halihazırdaki en önemli sorunumuz yüksek enflasyondur. İnşallah onun da üstesinden, her geçen ay inişini görerek geleceğiz” ifadelerini kullandı.