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  4. 29 Kasım 2018 17:20

''Erdoğan, canı ne isterse onu yapabilir''

Dünyanın önce gelen dergilerinden The Economist, 2019 özel sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye için dikkat çeken ifadeler yer aldı.

''Erdoğan, canı ne isterse onu yapabilir''
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The Economist'in  '2019'da dünya' bölümünde Türkiye için "Genişletilmiş yetkilerle donatılan ve zayıf bir muhalefetle karşı karşıya olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canı ne isterse onu yapabilir" yorumunda bulunuldu.

T24'ten Gonca Tokyol'un haberine göre Erdoğan'ın eylemlerinin yer yer Türkiye ekonomisini ayakta tutan yabancı yatırımcıları 'ürküttüğü' kaydedilirken; "Bu güveni yeniden kurmak için gereken önlemleri almayı reddeden Erdoğan, Türk Lirası'nın 2018'deki seyrini kapsamlı bir ekonomik krize dönüştürme riskine giriyor ve bu da otoritesinin altını oyabilir" dendi.

Türkiye değerlendirmesinde sadece negatif yorumlara yer vermeyen The Economist'teki metin şöyle sonlandırıldı: "Eğer ekonomi istikrara kavuşursa, dinamik bir özel sektör ve sürdürülebilir kamu yatırımları büyümeyi destekler."

recep tayyip erdoğan , the economist
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