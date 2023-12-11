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Erdoğan: Enflasyonun ateşi düşmeye başladı

Erdoğan: Enflasyonun ateşi düşmeye başladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı toplu açılış töreninde ekonomiye dair mesajlar verdi. Erdoğan, ''Büyüme ve ihracatta çok iyi bir yerdeyiz. Enflasyonun ateşi düşmeye başladı. Aldığımız tedbirlerin pozitif etkileri piyasada daha fazla hissediliyor.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DSİ tarafından tamamlanan 369 tesisin toplu açılış töreninde konuştu.

Erdoğan, enflasyonun ateşi düşmeye başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Büyüme ve ihracatta çok iyi bir yerdeyiz. Enflasyonun ateşi düşmeye başladı. Aldığımız tedbirlerin pozitif etkileri piyasada daha fazla hissediliyor. Önümüzdeki aylardan itibaren çok daha iyi oranlarla karşılaşacağız." 

TÜİK'in açıkladığı işsizlik oranlarına da değinen Erdoğan," İşsizlik oranı yarım puan azalışla yüzde 8,5'a düştü. İstihdam ise 31 milyon 835 bin kişiye ulaştı. İşsizlik oranında kasım 2012'den bu yana en düşük seviyeyi yakalamış olduk" diye konuştu.

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Etiketler recep tayyip erdoğan enflasyon
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