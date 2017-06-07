Erdoğan, Gül ve Akar Kayseri'deki iftarda buluşacak

Büyükşehir Belediyesi tarafından Zincidere 1’inci Komando Tugayındaki iftar yemeğine, tugaydaki askerler, şehit yakınları, gaziler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı, ev sahibi olarak Kayseri Büyükşehir Belediye başkanı Mustafa Çelik, kuvvet komutanları katılacak. İftarda, Kayseri’deki protokol mensupları da bulunacak.

Abdullah Gül yarın İstanbul´dan Kayseri´ye erken gelerek bir süre önce vefat eden babası Ahmet Hamdi Gül´ün mezarını da ziyaret edecek.