Erdoğan ''hayırlı olsun'' diyerek duyurdu! Aşılamada kritik eşik aşıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Korona salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık. Hayırlı uğurlu olsun'' ifadelerine yer verdi.

Koronayla mücadele kapsamında aşılama ülke genelinde hız kesmeden devam ediyor. Kısıtlamaların kalktığı bugün ise aşılamada 50 milyon doz aşıldı.

"HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

Sosyal medya hesabından güzel haberi duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

"Koronavirüs salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun, 50 MİLYON dozu aştık. Hayırlı uğurlu olsun.

"TÜRKİYE'Yİ DAHA SAĞLIKLI YARINLARA TAŞIYACAĞIZ"

Güçlü sağlık sistemimiz, sağlık çalışanlarımızın gayreti ve milletimizin hassasiyetiyle birlikte yakın zamanda devreye alacağımız yerli aşımız TURKOVAC ile inşallah Kovid-19'la mücadelemizi çok daha güçlü bir şekilde sürdürecek, Türkiye'yi daha sağlıklı yarınlara taşıyacağız."

3. DOZ AŞILAMA BAŞLADI

Öte yandan Bilim Kurulu'nun kararıyla aşılamada yeni bir aşamaya geçildi. Bugünden itibaren 50 yaş üstü vatandaşlar ile sağlık çalışanlarının 3. doz aşılaması başladı. Vatandaşlar, 3. doz için istedikleri bir aşıyı tercih edebilecek.