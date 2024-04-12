Erdoğan iddiası sonrası İYİ Parti'den ilk açıklama

MHP lideri Bahçeli'nin ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın da İYİ Parti'de olağanüstü kurultayda aday olmayacağını ilan eden Meral Akşener'e "ayrılmayın" dediği öne sürülmüştü. İYİ Parti'den konuyla ilgili ilk resmi açıklama geldi.

Yerel seçimlerde partisinin aldığı sonuç üzerine olağanüstü kurultay kararı alan ve kurultayda “aday olmayacağını” açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Partinizin başında kalın, ayrılmayın” çağrısında bulunduğu iddia edilmişti.

İYİ Parti lideri Akşener’e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Partinizin başında kalın, ayrılmayın” çağrısında bulunduğu iddiasına ilişkin İYİ Parti'den ilk yanıt geldi.

İYİ Parti tarafından yapılan yazılı açıklamada söz konusu iddia "gerçek dışı" olarak tanımlandı.

Sosyal medya üzerinden paylaşılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Dün Bayramlaşma programı kapsamında Sayın Cumhurbaşkanı ile Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener arasında nezaketen yapılan bir telefon görüşmesine ilişkin olarak gerçek dışı haber ve iddialar ortaya konulmuştur.

Bayramlaşma dışında bir içeriği bulunmayan bu görüşme, farklı saiklerle Partimize yönelik bir algı operasyonuna dönüştürülmüştür.

Söz konusu haberlerin organize olarak yayılması ise İYİ Parti'nin kurumsal yapısına zarar vermeyi amaçlamaktadır.

Gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunu kamuoyunun takdirlerine sunarız.”