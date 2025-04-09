Erdoğan ile DEM Parti görüşmesinin tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, DEM Parti heyetini yarın saat 13.30'da kabul edeceği öğrenildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan, terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'ın ''örgütü feshetme'' ve ''silah bırakma'' çağrısıyla devam eden ''yeni süreç''te yeni bir gelişme yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Heyeti'ni yarın kabul edeceğini açıkladı. DEM Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşme saat 13.30'da Beştepe'de gerçekleştirilecek.

Görüşmede Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan’ın yer alacağı belirtildi.