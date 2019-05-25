Erdoğan oy hırsızlığı iddiasını ''hırsızlık burada'' diyerek açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da esnafla iftarda buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "YSK'nin tespitlerine göre İstanbul'daki 31 bin 186 sandığın 754'ünün başkanları açıkça kanuna aykırı şekilde atanmıştır. İşte hırsızlık burada. 18 sandığın sayım döküm cetveli bulunamadı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Esnaf ve Sanatkarları İftar Programı'ndaki konuşmasında, katılanların ramazanını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ramazan vesilesiyle dünyanın dört bir yanından kendilerine uzanacak bir şefkat eli bekleyen tüm mazlumlara, tüm Müslümanlara Allah'tan kolaylık diledi.

Üye sayısı 200 binin üzerinde olan İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin bağlı 148 meslek kuruluşuyla başlı başına bir ekonomi devi olduğunu vurgulayan Erdoğan, herkesi iftar sofrası etrafında buluşturan birlik yönetimine teşekkür etti.

İstanbul halkına hizmet için şu anda tezgahının, direksiyonunun ve ekmek teknesinin başında ter döken esnaf ve sanatkarlara selamlarını gönderen Erdoğan, evlatlarına bırakacağı en büyük mirası helalinden kazanmak olarak gören, yüreğiyle, bileğiyle, emeğiyle çalışan, üreten ve hizmet verenlere Allah'ın kolaylık, bereket, sağlık ve afiyet vermesi temennisinde bulundu.

"ARAMIZA KİMSENİN GİRMESİNE İZİN VERMEYELİM"

Erdoğan, kendileri, aileleri, şehirleri ve ülkeleri için emekleri yanında gerektiğinde canlarını ortaya koyan, gerektiğinde fisebilillah mücadele veren esnaf ve sanatkarlara şükran borcunun asla ödenemeyeceğini belirterek, birkaç çürük elmanın, birkaç kendini bilmezin bu nezih ve büyük ailenin adını lekelemesine izin vermeden, esnaf ve sanatkarları ekonomik ve sosyal olarak hak ettikleri konuma getirmek için hep birlikte çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Geçmişte esnaflık yapmış, hayatı boyunca hep esnaf ve sanatkarlarla birlikte olan, yol yürüyen bir kişi olarak her meselelerini kendi meselesi olarak gördüğünü dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"İstanbul'a yaptığımız yatırımların, getirdiğimiz hizmetlerin pek çoğunun ilhamını yine sizlerden aldık. Trafik sorunundan turizmin geliştirilmesine kadar hemen her alanda, önce sizleri dinledik, teşhislerinizi, tenkitlerinizi, taleplerinizi, tavsiyelerinizi aldık, sonra çözüm için kolları sıvadık. Hamdolsun el birliğiyle İstanbul'u bir dünya şehri haline getirdik. Eksiklerimiz yok mu? Elbette var. Bunları birlikte çözeceğiz. Yeter ki gönül bağımız güçlü olsun, yeter ki kalpten kalbe giden o yol hep açık kalsın. Biz sizleri seviyoruz. Sizin de bizi sevdiğinizi biliyoruz. Öyleyse aramıza kimsenin girmesine, gelin izin vermeyelim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 milyonu aşkın nüfusuyla İstanbul ve 82 milyonu aşan nüfusuyla Türkiye için ne yapılacaksa birlikte yapılması çağrısında bulunarak, ecdadın bin yıllık tecrübesinden süzülüp gelen ahilik duasının en önemli kılavuz olması gerektiğini söyledi.

"İnançta sebat, doğru yolda olgunluk, dilde açıklık, sözde düzgünlük, işte kuvvet, çalışmada dikkat, mal ve rızıkta bolluk, dostlara sevgi, akrabalara şefkat" şeklindeki ahilik duasını okuyan Erdoğan, bunlara sıkı sıkıya sarılındığında önlerinde çözülemeyecek hiçbir mesele, aşılamayacak hiçbir engel olmayacağını belirtti.

ESNAF VE SANATKARLARA VERİLEN DESTEKLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünün şartlarına uygun yeni bir Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu'nu çıkardıklarını, sıkıntıya düşenlerin borçlarını defalarca yeniden yapılandırarak işlerini sürdürebilmelerini temin ettiklerini, emeklilik sonrası işine devam eden esnaf ve sanatkarın destek primi ödemelerini kaldırarak emekli maaşlarında yüzde 10'luk ilave bir artış sağladıklarını anlattı.

Sigorta primlerinde de indirim yaptıklarını dile getiren Erdoğan, sağlık hizmetlerinden yararlanma şartlarını kolaylaştırdıklarını, istihdam ve düşük faizli kredi desteğiyle, pek çok farklı kalemdeki destek ve teşviklerle esnaf ve sanatkarların hep yanında olduklarını vurguladı.

Erdoğan, gençler, kadınlar ve engelliler için ilave destekler getirildiğini belirterek, "Ticari olarak kullanılan araçların yenilebilmesi için ÖTV'yi sıfırlamıştık. Gerekirse önümüzdeki ay sonunda biten bu uygulamanın süresini de uzatabiliriz. Sizlerden Sosyal Güvenlik Kurumu ödemeleriniz konusunda hassasiyet göstermenizi rica ediyorum. Türkiye bu konuda dünyanın en makul tarifelerini uyguluyor. Devlet olarak Sosyal Güvenlik Kurumu'nu zaten yeterince destekliyoruz. Sizlerin de prim ödemelerinizi aksatmayarak bu kurumumuza sahip çıkacağınıza inanıyorum." diye konuştu.



