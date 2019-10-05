Erdoğan: ''Seçimde %50+1'den vazgeçmeyeceğiz''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da AK Parti kampının açılışında konuşuyor. Erdoğan, "Yeni ve toplumun tüm kesimlerini kucaklayacak icraatlar ortaya koyacağız. Her vatandaşımızın geleceği için hayal kurmaya ve hayata geçirmeye devam edeceğiz. Türkiye'yi 2023 hedeflerine mutlaka ama mutlaka ulaştıracağız" dedi. Ayrıca yüzde 40+1 sistem tartışmasına son noktayı koyarak, "Yüzde 50 yeni sistemin omurgasıdır, bu iş bitmiştir" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"AK Parti'yi kuran da, istikametini gösteren de daima milletimiz olmuştur. İlletimizle olan güçlü ve hasbi bağımız sayesinde girdiğimiz her mücadeleden alnımızın akıyla çıktık. Kendini milli iradenin üstünde gören vesayetçi anlayışı ülkemizden kazıyıp attık.

Ekonomi üzerinden yazılan felaket senaryolarını birer birer bozuyoruz.

Türkiye'nin ve Türk milletinin menfaatleri söz konusu olduğunda tüm partiler birlikte hareket etme erdemine sahip. Dünya değişirken, Türkiye değişirken AK Parti yerinde saymayacaktır. Ülkemizdeki her vatandaşımızın geleceği için hayal kurmaya ve hayata geçirmeye devam edeceğiz. Cumhur İttifakı çatısında MHP ile çalışmalarımız memnuniyet verici şekilde sürüyor. MHP ile önümüzdeki dönemde de çok daha kapsamlı ve yakın şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle Bahçeli'ye de geçmiş olsun dileklerimi şahsım katında AK Parti olarak iletmek istiyorum.

Erdoğan'dan AK Parti kampında ''Refah Partisi'' gafı

Kimse bize oy vermek mecburiyetinde değil. Biz milletimizin gönlünü kazanarak bunu sağlayacağız. Beyefendi böyle talimat verdi. Böyle istendi deniyor. Bizim haberimiz yok. Bu fırsatçılığa imkan vermeyeceğiz. Üyelik şuurunu çok farklı bir yere çıkarmamız lazım. AK Parti saflarına katılanları büyük medeniyet davamıza ortak etmekle mükellefiz. Fitne odakları bizi yıldırmasın. Kardeşlik bağlarımızla bunları aşarak yolumuza devam edeceğiz.

Her alanda ülkemizi geliştirme çabasındayız. Bizim en büyük referansımız ülkemize kazandırdığımız hizmetler ve yatırımlardır. Seçilme oranını yüzde 40'a düşürme gibi bir çabamız yok. Yüzde 50 seçilme sınırı vazgeçilmez bir kriterdir. Yüzde 50+1 bu sistemin omurgasıdır, vazgeçme çabamız yok.

Yargı reformunda ikinci paket hazırlanıyor. denetimli serbestlik süresi yeniden belirleniyor. Denetimli serbestlik süresi değiştiriliyor. İcra yoluyla çocukların anne-babaya teslimi sona erecek. Denetimli serbestlik ve infaz süresi yeniden belirlenecek. Yoksulluk nafakası ile ilgili tartışmaları sona erdirecek çalışma 2. pakette yer alacak.

FIRAT'IN DOĞUSUNA HAREKAT HAZIRLIĞI

Suriye'de güvenli bölge planı Suriyelilerin eve dönüşü için en makul yoldur. Kara-hava devriyesinin hikaye olduğunu gördük. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmeye karar verdik. Hazırlıklarımızı yaptık, gereken talimatları verdik. Belki bugün, belki yarın denecek kadar yakın. Amacımız Fırat'ın doğusunu da barış pınarlarıyla sulamak.

ABD'YE TERÖRE DESTEK TEPKİSİ

PKK/YPG'yi terör örgütü olarak tanıyor musunuz, açıklayın.

FAİZ ORANLARI DAHA DA GERİLEYECEK

Merkez Bankası'nın yerinde ve doğru müdahaleleriyle faiz oranları makul seviyelere gerilemiştir, daha da gerileyecektir. Kaynakların verimli kullanımı ve tasarruf temelli bütçe yönetiminde kararlıyız. Yüksek katma değerlerin üretimini tüm gücümüzle teşvik edeceğiz, KOBİ'leri finanstan pazarlara erişime kadar her alanda güçlü şekilde destekleyeceğiz. Yeni Ekonomi Programı dönemi sonunda enflasyonu yüzde 5'in, işsizliği de yüzde 10'un altına indirmiş olacağız. Vatandaşlarımızdan, birikimlerini yabancı para yerine Türk Lirası bazlı finansal ürünlerde değerlendirmelerini özellikle istirham ediyorum. Seçimsiz geçecek önümüzdeki 4 yılda ekonomideki yol haritamızı hassasiyetle takip edecek ve 2023 hedeflerimize ulaşacağız. Hedefimiz önümüzdeki yıllarda büyümeyi yüzde 5 ve daha üzerine çıkarmaktır.

Diyarbakır'da ilk defa hidrolik çatlatma yöntemiyle ticari petrol üretimine başladık. Bu tekniği daha da yaygınlaştırarak yeni kuyular açmaya devam edeceğiz. Trakya'da bu yılın başlarında toplam doğalgaz rezervimizi iki katına çıkaran yeni sahalar keşfettik, yaklaşık 3 milyar metreküp rezerve sahip bu sahalar 300 bin hanenin 10 yıllık gaz ihtiyacını karşılayacaktır."