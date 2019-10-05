  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 05 Ekim 2019 10:39

Erdoğan'dan AK Parti kampında ''Refah Partisi'' gafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Kızılcahamam kampının açılış konuşmasını yaptı. MHP lideri Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, o anlarda AK Parti yerine Refah Partisi dedi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimi şahsım katında tüm Refah Partisi olarak ifade etmek istiyorum" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Erdoğan'ı 'AK Parti, AK Parti, AK Parti' diye defalarca uyardı. O anlar Erdoğan'ın konuşmasını canlı yayınlayan kameralara yansıdı. Erdoğan, Akar'ın uyarısı üzerine 'AK Parti' dedi. Salondan gülme sesleri yükseldi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
ak parti , recep tayyip erdoğan , gaf , refah partisi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM