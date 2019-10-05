Erdoğan'dan AK Parti kampında ''Refah Partisi'' gafı

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimi şahsım katında tüm Refah Partisi olarak ifade etmek istiyorum" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Erdoğan'ı 'AK Parti, AK Parti, AK Parti' diye defalarca uyardı. O anlar Erdoğan'ın konuşmasını canlı yayınlayan kameralara yansıdı. Erdoğan, Akar'ın uyarısı üzerine 'AK Parti' dedi. Salondan gülme sesleri yükseldi.