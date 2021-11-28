Erdoğan: ''Ticaret hacmimizi 100 milyar dolara çıkarmalıyız''

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı zirvesinde yaptığı konuşmada, ''Ticaret hacmimizi 100 milyar dolar seviyesine çıkarmak için gayretlerimizi yoğunlaştırmalıyız'' dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

5 milyondan fazla insanın hayatına mal olan salgın ekonomik, ticaret ve Turizm başta olmak üzere her alanda etkilerini sürdürüyor.

Zirvemizin dayanışmamızın daha da güçlenmesine vesile olmasını diliyorum. Şimdiye kadar aralarında 160 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa yardım ulaştırdık. Yerli aşımız Turkovac için acil kullanım onayına kısa süre önce başvurduk. Süreç tamamlanınca aşımızı tüm insanlığın hizmetine sunacağız.

Ticaret hacmimizi 100 milyar dolar seviyesine çıkarmak için gayretlerimizi yoğunlaştırmalıyız.

Tüm bölgemizi etkileyecek mülteci göçünün önlenmesi için Afgan ekonomisinin ayağa kaldırılması gerekiyor. İran'a uygulanan tek taraflı yaptırımların son bulması bölgemizin ekonomik refah ve istikrarına katkı sağlayacaktır.

TERÖR İLE MÜCADELE

Bölgesel ve uluslararası iş birliği terörle mücadelede hayati önemdedir. Mücadelemizi terör örgütleri arasında ayrım yapmaksızın sürdürmeliyiz.

Bölgemiz PKK, YPG, FETÖ, DEAŞ gibi eli kanlı terör örgütlerinden temizlendikçe huzur, istikrar ve ekonomik kalkınma da hızlanacaktır.

Kıbrıs meselesinde Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi çözümün anahtarıdır.

Tüm dost ve kardeş ülkelerin KKTC'nin çözüm vizyonunu ön yargısız bir şekilde değerlendirmesini istiyorum.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, EİT ZİRVESİ’NDE

Türkmenistan’daki resmi ziyaretine devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15. Zirvesi’ne katıldı. Zirve öncesi liderle bir araya gelerek temaslarda bulunan Erdoğan, aile fotoğrafı çektirdi.

DHA