Erdoğan Trabzon'da: Mandacı Kemal ve saz arkadaşlarını tarihin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da Yeni Zigana Tüneli Açılış Töreni'nde halka seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Trabzon Kandil'den sevilmez, Pensilvanya'dan sevilmez, Londra'dan sevilmez. Trabzon işte bu meydanda sevilir. Fatih'in torunları bunlara cevabı 14 Mayıs'ta verecektir. Terör örgütlerinin desteğiyle yelkenlerini şişirenlere gereken cevabı verecektir.

DİLEK İMAMOĞLU'NUN ZAFER İŞARETİNE TEPKİ

Bir kez daha durmak yok, yola devam demeye var mısın Trabzon? Bunları 14 Mayıs'ta sandığa gömüyor musun Trabzon? Van'da terör örgütünün işareti ile devletine meydan okuyanları ve onlara el sallayanları sandığa gömüyor muyuz Trabzon?

Manda ve himaye kabul edilemez düsturuyla istiklal mücadelesini başlatanların evlatları, mandacı Kemal ve saz arkadaşlarını tarihin tozlu raflarına atacak.

ZİGANA TÜNELİ AÇILIYOR

İşte her gelişimde kalbimi bıraktığım Trabzon bu. Trabzon'a sevgimizin nişanesi olan hizmetlerimize geçelim mi? Zigana Tüneli'nin resmi açılışını yapmaya geldik.

Trabzon'la Gümüşhane arasındaki tünelle tarihi İpek Yolu'na bağlıyoruz. Tamamen kendi mühendislerimize aittir. Bu tren bölgemizin her alandaki kalkınmasının sembollerinden olacaktır. Karadeniz limanlarıyla, güney arasında yeni bir soluk borusu açıyoruz. Masanın yaptığı tüm işleri üst üste koyun onla yüzle çarpın bir Zigana Tüneli etmez.

11 PROJEYLE ŞEHRİMİZİ KAVUŞTURUYORUZ

Yatırım tutarı 27 milyon lirayı bulan 11 projeyle şehrimizi kavuşturuyoruz. Bir diğer önemli proje Kanuni Bulvarı'nın biten kısımlarıdır. Eğitimde ana okulu, ilk okulu, imam hatip lisemizin, Gençlik ve Spor'da yurt gençlik merkezlerimizin, sağlık yatırımlarımızın, Çevre ve Şehircilikte çok sayıda hizmet ile TOKİ'nin inşaatlarının resmi açılışlarını da buradan yapıyoruz.

"21 YILDA KAZANDIRDIĞIMIZ İŞLER VAR"

Büyükşehir belediyemiz yeni bir terminal binası kazandırdı. Tüm bunların resmi açılışlarını da buradan yapıyoruz. Bir de Trabzon'a 21 yılda kazandırdığımız işler var. Bunlar bizim referansımız. Bay bay Kemal'in referansı ne, ne yapmış? Bay bay Kemal seni biz SGK müdürlüğünden tanırız. Bugüne kadar Trabzon'a 90 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Şehir hastanesinin yapımı sürüyor.

"ÖYLE BİR SES VERİN Kİ YAYLALARDAN DUYULSUN"

TOKİ vasıtasıyla Trabzon'a ilk evimle 2 bin 500 konut yapacak ilk arsamla 500 arsa vereceğiz. 331 yapı ile Çömlekçi'yi şehrimize yakışır hale getiriyoruz. 73 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 267 kilometreye çıkardık. 1 baraj, 1 içme suyu tesisi inşa ettik. 21 yılda il ve ilçede dere ıslahlarıyla 10 bin dekar araziyi taşkın zararlarından koruduk. Yaptıklarımız ve hizmetlere açtıklarımız saymakla bitmiyor. Seçimlere 11 gün kaldı. Buradan öyle bir ses verin ki, Trabzon'un yaylalarından duyulsun.

"BİZ ESERLERİMİZLE KONUŞUYORUZ"

Trabzon, 14 Mayıs'ta çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz? Trabzon, 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı için doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? Seçim gününe kadar kapı kapı dolaşmamız gerekiyor. Bize gönül verenlerden ricam var. Oy konusunda tereddütü olan dostunuzu, komşunuzu bulup bizim en kalbi selamımızı ileteceksiniz. Bizim için aslolan kazanılmadık gönül bırakmamaktır. Seçimde bir kazaya yol açarsak, evlatlarımızın elleri ömür boyu yakamızda olur. Desteği birileri gibi palavra atarak istemiyoruz. Biz eserlerimizle konuşuyoruz.

"ÖMÜRLERİNDE ÇAY BAHÇESİNE GİRMEMİŞLERDİR ÇAY ÜRETİCİSİNİ TAHRİK ETMEYE ÇALIŞIRLAR"

Geçmişte yaptıklarımızın yanında önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek taahhütlerimiz bulunuyor. Biz işte buyuz, hayal ederiz, planlarız ve yaparız. Bizimle icraatlarımıza hayalleri yetişemeyenler, öyle saçmalayıp gezer. Fındık üreticisini tahrik etmeye çalışırlar. Ömürlerinde çay bahçesine girmemişlerdir çay üreticisini tahrik etmeye çalışırlar. Yaşadıkları ülkeyi tanımadıkları için söylediklerinin bir kısmının yapıldığının farkında değiller. Ülkemizde siyasette her zaman ittifaklar olmuştur. Ama tarihimizin hiçbir döneminde bugünkü kadar ilkesiz bir muhalefet tablosuyla karşılaşmadık. Koalisyondaki genel başkanlardan biri oturup kalkarken, çıkan arbedede masanın altından üste çıktı."