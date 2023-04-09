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  4. Erdoğan'dan ''affını istediği'' iddia edilmişti... Liste dışı kalan Bakan'dan ilk açıklama

Erdoğan'dan ''affını istediği'' iddia edilmişti... Liste dışı kalan Bakan'dan ilk açıklama

Erdoğan'dan ''affını istediği'' iddia edilmişti... Liste dışı kalan Bakan'dan ilk açıklama
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AK Parti'nin 14 Mayıs seçimleri için YSK'ya verdiği milletvekili adayları listesinde yer almayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ilk açıklama geldi.

14 Mayıs yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesinde AK Parti Milletvekili aday listesi belli olurken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy listede bulunmadı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Cumhur İttifakı'na destek mesajı verdi.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Yüzyılı Vizyonunu hayata geçirmeye aday kadromuz ilan edildi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kabinesinde birlikte görev aldığımız değerli bakan arkadaşlarıma seçim bölgelerinde başarılar diliyorum. Bakan ve tüm milletvekili adayı arkadaşlarımla birlikte Sn. Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesi, Cumhur İttifakının başarısı için tüm gücümüzle çalışacağız. Türkiye Yüzyılına yürüyüşümüz kutlu olsun."

 

Etiketler fahrettin koca sağlık bakanı açıklama aday adaylık milletvekili ak parti
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