Erdoğan'dan anket yorumu ! ''Gayet iyi...''

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında soruları yanıtladı. Erdoğan, "Çok çok yüksek bir tonda 'evet' çıktığı anda Avrupa Birliği vesaire onlarla da oturacağız masaya... 'Hadi bakalım ne diyorsunuz, var mısınız yok musunuz Bize hala kalkıp da afra tafra yapmayın. Varsanız ne ala..." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, halk oylaması anketleri için de "Kamuoyu araştırmalarına bakınca 'evet'te çok ciddi tırmanma söz konusu, tabii 'hayır'la ilgili inişin olduğunu görüyoruz. 'Evet'e olan ilgi, alaka gayet iyi konumda." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyaz Tv ve TGRT Haber ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Meydanların diline önem veririm. Dün Erzurum'da aynı şekilde adeta meydanlar patlarcasına, yollar, balkonlarda her yerde bizimle kucaklaşmak isteyen halkımız vardı. Şanlıurfa'da bu defa çok daha farklı bir meydanda miting yaptık. Milletimizin bir karar, işi hazmetme noktasına geldiğini görüyorum. Bazı sorularıma aldığım cevaplarla artık milletimiz işi benimsemiş.

Erdoğan'dan Bahçeli'ye eyalet yanıtı

ANKET AÇIKLAMASI

(Halk oylaması anketleri) Kamuoyu araştırmalarına bakınca 'evet'te çok ciddi tırmanma söz konusu, tabii 'hayır'la ilgili inişin olduğunu görüyoruz. 'Evet'e olan ilgi, alaka gayet iyi konumda.

Ben ilk defa halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı oldum. Parlamento içinden seçilerek gelmedim, halkımın direkt oylarıyla seçilerek geldim ve partiden ayrıldım. Yeni dönemde ne oluyor Yeni dönemde parti genel başkanlığından istifa etmene gerek yok, yani Gazi Mustafa Kemal nasıl partisinin genel başkanı olarak kalmış aynı zamanda cumhurbaşkanı olabilmişse yeni dönemde de bu olabilecek. O dönemde olabilmişse İnönü döneminde de olabilmişse şimdi de olabilir."

Yeni anayasa meydanlarda verilen sözdü. Burada AK Parti ve MHP grupları ittifak tesis ettiler ve 339'la bu referandum olayı parlamentodan geçti. Gördüğüm kadarıyla millet gereken cevabı veriyor, pazar günü de bunun noktasını koyacak.

Cumhurbaşkanı'nın fesih yetkisi yok, yeniden bir seçime götürme yetkisi var. Böyle bir adım atılırsa ortaya iki sandık gelecek, hem milletvekili hem cumhurbaşkanlığı. Bir Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı iken niye seçime gitme yolunu denesin ki? 5 yıl bir hedef. Bunun ekonomiye faydası var, özellikle küresel sermayenin ülkenize girmesine.

Biz faniyiz. Bugün varız, yarın yokuz. Kaldı ki 2019'dan sonra ne olacağı veya 2019'a kadar elimizde böyle bir yaşam garantisi var mı Yok. Şimdi aslolan şudur; sistem. Biz kişileri konuşmuyoruz, biz sistemi konuşuyoruz. Eğer faniler üzerine siz bir ülkeyi bina etmeye kalkarsanız batarsınız. Onun için baki olan bir sistem oluşturalım, kalıcılığı olan bir sistem oluşturalım ve bu sistem, kim gelirse gelsin, Hasan, Ahmet, Mehmet neyse, nereye uyacak O sisteme uyacak ve o sistemle ülkeyi yönetecek ama şu anda tabii ki bizler insan olarak böyle bir durumu değerlendirirken, şuna bakmamız lazım. Tamam da bu tabudur, tabuları yıkmamız lazım. Eğer tabuları yıkmazsak, o zaman bunun bedelini ağır öderiz. Onun için Tayyip Erdoğan bir tabu değildir, Tayyip Erdoğan bir kuldur.

MHP lideri Bahçeli'den eyalet sistemi çıkışı

'AB'YE TEK BİR SORU SORACAĞIZ'

Çok çok yüksek bir tonda 'evet' çıktığı anda Avrupa Birliği vesaire onlarla da oturacağız masaya... 'Hadi bakalım ne diyorsunuz, var mısınız yok musunuz Bize hala kalkıp da afra tafra yapmayın. Varsanız ne ala... 54 sene bekledik, bundan sonra bekleyecek zamanımız yok. Oturun kararınızı verin, vermediğiniz takdirde biz kendi kararımızı vereceğiz.' Çünkü halkım benim şu anda 'Biz artık daha beklemeye tahammülü olmayan bir ülkeyiz.

'BEN NE DİYORUM ONA BAK'

Bir yalan daha söylüyor üniter yapı noktasında. Bizim bugüne kadar üniter yapı üzerinde olumsuz bir açıklamamız oldu mu Hiç. 14 yıllık yönetimimizde PKK terör örgütüyle bu konuda verdiğimiz mücadele üniter yapının en güzel örneğidir

Bu konuyla ilgili (üniter yapı) danışmanımın bir açıklaması olmuş, almışlar onu çarpıtmışlar, ki danışmanım sonra değişik şekilde onu düzeltmeye yönelik açıklamalar yaptı. Ben ne diyorum, sen ona bak. Böyle bir şey yok, benden duydunuz mu Yok. 1923'te rejim meselesi bu ülkenin bitmiştir. Ondan sonraki süreç yönetim sistemleri meselesidir, şu anda da değişiklik yapılan konu, bir yeni yönetim sisteminin gelmesidir.

'PAZAR GÜNÜ EVET ÇIKARSA...'

Pazar günü bu ülkede hakikaten sandıklardan 'evet' çıkarsa ekonomide çok ciddi bir sıçrama olacaktır. Niye Türkiye'nin artık bileklerindeki prangalar koparıp atılacaktır.

AB AÇIKLAMASI

Pazar günü halkımın vereceği cevap sadece ulusal değildir, aynı zamanda uluslararasıdır. Çok çok yüksek bir tonda 'evet' çıktığı anda Avrupa Birliği vesaire onlarla da oturacağız masaya... 'Hadi bakalım ne diyorsunuz, var mısınız yok musunuz Bize hala kalkıp da afra tafra yapmayın. Varsanız ne ala... 54 sene bekledik, bundan sonra bekleyecek zamanımız yok. Oturun kararınızı verin, vermediğiniz takdirde biz kendi kararımızı vereceğiz.' Çünkü halkım benim şu anda 'Biz artık daha beklemeye tahammülü olmayan bir ülkeyiz.

OHAL AÇIKLAMASI

OHAL'in süresi) Dolarsa yine uzatılır. O noktada mani bir hal yok. Fransa uzatıyor da kimse kıyamet koparıyor mu Yok. Bizim buna ihtiyacımız olduğuna göre, uzatma yetkisi kimde yasal olarak, bu noktada Milli Güvenlik Kurulu teklif eder, Bakanlar Kurulu bununla ilgili kararını alır, yola devam ederiz.

'GÜLEN'İN İADESİ'

Görünen şey şu, Bharara denilen o savcının malum görevden alınmış olması, bu olumlu adımlardan bir tanesi ama tabi Bharara'nın altı şu anda tamamen onun kendi ekibi. Biz şimdi tabi bunları da aslında bekliyoruz ve orada gerek Fetoyla ilgili atılan adımlar, gerek Rıza Zarrab'la ilgili atılan adımlar, bunları biz adil yaklaşım tarzları olarak görmüyoruz ve adaletin bir an önce tecellisi çok önemli. Mesela son zamanda Halk Bankası Genel Müdür Muavinimize yönelik yapılan işi de bizler adil bir yaklaşım olarak görmüyoruz. Yani yedi kez Amerika'ya giriş çıkış yapmış olan Halk Bankası Genel Müdür Muavininin böyle bir şeye muhatap kalmış olması gerçekten düşündürücüdür, üzücüdür.