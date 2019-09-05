Erdoğan'dan Bakan Turhan'a: ''Biz ipi farklı çekeriz, ona göre''

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Cahit Turhan’dan hızlı tren için verdiği sözü tutmasını isterken, ifade dilini de devlet erkanının ötesinde kullanmaya devam ediyor. Erdoğan, Ulaştırma Bakanı’na “herhalde verdiği sözü yerine getirmezse ‘biz ipi farklı çekeriz’, ona göre” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresinin 100. yıl dönümü dolayısıyla geldiği Sivas’ta ‘Orta Anadolu Ekonomi Forumu’nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan Sivas’ta yüksek hızlı tren projesinin Şeker Bayramı’na kadar tamamlanacağını belirtti.

Projenin zamanında bitirilmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’a talimat veren Erdoğan, “İnşallah gelecek Ramazan’a kadar yüksek hızlı treni Sivas’ımıza getireceğiz. Cahit bey burada mı? Bak Cahit, gece gündüz demeden… Senden aldığım sözü buraya aktardım, ona göre. Artık top benden çıktı. Herhalde verdiği sözü yerine getirmezse biz ipi farklı çekeriz, ona göre” dedi.



