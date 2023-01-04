Erdoğan'dan erken seçim yanıtı: ''Sular durulmadan olmaz''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısı sonrasında soruları yanıtladı. Erdoğan, "Seçim tarihi öne çekilecek mi" sorusuna "Kamuoyunda ne konuşulursa hepsi gündemimize girer" diye yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin grup toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, "Seçim tarihi öne çekilecek mi" sorusuna "Kamuoyunda ne konuşulursa hepsi gündemimize girer" diye yanıt verdi.

"Ben bir tarih açıklamadım. Kamuoyunda ne görüşülür, ne konuşulursa hepsi bizim gündemimize girer” diyen Erdoğan, “Çünkü biz istikametimizi kamuoyunda konuşulanlardan alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, “Sular durulmadan olmaz. Kamuoyunda ne konuşulursa hepsi gündemimize girer.” dedi. “Bu ay içinde açıklanır mı” sorusuna ise, “O kadar da karıştırma” diye cevap verdi.