Erdoğan'dan F-35 savaş uçakları için sürpriz açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile F-35 uçaklarıyla ilgili teknik düzeyde görüşmelere başlandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için gittiği Hollanda'nın Laheyn kenti dönüşü uçakta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, ABD ile F-35 uçaklarıyla ilgili yürütülen görüşmelere değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili görüşmesine ilişkin soruları da yanıtlayarak, "Biz F-35'lerden de vazgeçmiş değiliz. F-35 programı, teknik olduğu kadar siyasi bir süreçtir. Türkiye haksız yere program dışı bırakılmıştır. Sayın Trump ile yaptığımız görüşmelerde konuyu ele aldık, teknik düzeyde görüşmelere başlandı. İnşallah ilerleme sağlayacağız" diye konuştu.

"Biz F-35'lerden de vazgeçmiş değiliz"

‘Kendimiz yaparız, hem de en iyisini yaparız' dediklerinde dalga geçenler olduğunu hatırlatan Erdoğan "Kendi İHA'mızı, SİHA'mızı, milli muharip uçağımızı, KAAN'ı ürettik. Bazıları KAAN'a başladığımızda, onu 'kalorifer peteği' diye aşağılamaya kalktılar. Bunları hep birlikte yaşamadık mı? KAAN bugün göklerde. Her projenin engellenmesi için beşinci kol faaliyeti yürütenleri benim milletim çok iyi biliyor. Biz F-35'lerden de vazgeçmiş değiliz. Projeye dönüş ile ilgili niyetimizi muhataplarımızla görüşüyoruz. F-35 programı, teknik olduğu kadar siyasi bir süreçtir. Türkiye haksız yere program dışı bırakılmıştır. Müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan bu adımı hep eleştirdik. Sayın Trump ile yaptığımız görüşmelerde konuyu ele aldık, teknik düzeyde görüşmelere başlandı. İnşallah ilerleme sağlayacağız."

Türkiye F-35 programından çıkarılmıştı

Türkiye, Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini satın almasıyla F-35 programından çıkarılmıştı. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve NATO, S-400'lerin F-35'lerin operasyonel güvenliğini tehdit edeceğini ve istihbarat toplama potansiyeli taşıdığını iddia etmişti.

İHA