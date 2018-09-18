Erdoğan'dan haber bekliyorlar; istifa edecekler !

AK Parti'de yerel seçimler için aday belirleme süreçleri başlamadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan teşkilatlardan belediye başkan adaylığı düşünen isimlere "Bizden haber bekleyin" talimatı geldi. Yerel seçim için yapılan araştırmalarda teşkilatta görev alan isimlerden herhangi birinin güçlü şekilde öne çıktığının görülmesi durumunda bu isimlere "istifa" işareti verilecek.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma günü gerçekleştirilen İl Başkanları toplantısının basına açık bölümünde teşkilatlarda görev almış olanların adaylık konusunu Genel Merkez'le görüşmeden karar vermemelerini istemişti. Erdoğan, toplantının basına kapalı bölümünde de, teşkilatta görev almış il başkanı, ilçe başkanı gibi isimlerin belediye başkan adaylığını düşündüğü yönünde kendisine ulaşan bilgilere dikkat çekti.

"BİZDEN HABER BEKLESİNLER"

Star gazetesinde yer alan habere göre, kongresini yeni yapan partinin teşkilatlarının henüz belirlendiğine işaret eden Erdoğan'ın "Teşkilatlarımızı daha yeni belirledik. Ancak yarısından çoğunun adaylığı düşündüğünü duyuyorum. Teşkilat mensuplarımız için 'aday adalığı' diye bir süreç olmayacak. Doğrudan adaylık söz konusu olacaktır. Bu nedenle, teşkilatta adaylık düşünenler bizden haber beklesinler. Düşünülen isimler olduğunda kendisine iletilecektir. Geri kalan arkadaşlar işlerini yapmaya devam etsinler" dediği öğrenildi.

"İSTİFA" İŞARETİ VERECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade ettiği uygulama, partideki aday belirleme çalışmaları sırasında öne çıkan isimler için geçerli olacak. Yerel seçimlerde adaylık için resmi başvuru süreci başladığında İl ve ilçelerde aday adayları ortaya çıkacak. Ancak parti yönetiminde, resmi başvurular öncesinde hem kamuoyu araştırmalarıyla, hem de vatandaşlarla birebir görüşmeler yapılmak suretiyle elde edilen izlenimlerde ortaya çıkan isimler üzerinde değerlendirme yapılacak. Söz konusu araştırmalarda teşkilatta görev alan isimlerden herhangi birinin güçlü şekilde öne çıktığının görülmesi durumunda bu isimlere Genel Merkez "istifa" işareti verecek. Dolayısıyla hiç kimse, aday adaylığı için başvurmak üzere partideki görevinden istifa ederek teşkilatları boşaltmayacak. Sadece aday olması kesin olarak öngörülen isimler istifa edecekler. Onların yerine de, seçim süreci çok yoğunlaşmadan yeni isimler belirlenerek teşkilatlarda herhangi bir eksikliğin oluşmasının önüne geçilecek.

AYNI YÖNTEM İLE DEVAM

AK Parti'de, 24 Haziran seçimlerinde milletvekili adaylığını düşünen belediye başkanları için de benzer bir formül işletilmişti. Milletvekili adayı olmayı düşünen başkanlarla ilgili Genel Merkez'de yapılan değerlendirme sonucunda söz konusu başkanlara "istifa" etmeleri işaret edilmişti. Genel Merkez, istifasını veren başkanlar arasından bazılarını milletvekili listesine almıştı. Partide milletvekili aday adaylığı başvuru süreci, hizmetlerinden memnun olunmayan belediye başkanları açısından da aynı zamanda bir değişim sürecinin yaşanmasını sağlamıştı.



