Erdoğan'dan konut fiyatları ve kiralar için ''indirim'' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, otomobil piyasasındaki indirim ve kampanyalara dikkat çekerek, ''Benzer bir tablonun konut ve kira fiyatlarında da yaşanacağına inanıyoruz. Fahiş fiyat artışlarına yol açan kişi ve kurumlara yönelik ağır yaptırımlar uygulayacağız'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TOBB Şura Salonu'nda 26. Geleneksel Tüketici Ödülleri Zirvesi'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel ekonominin salgın ve Rusya-Ukrayna savaşından dolayı "girdaba" süreklendiğini ifade etti. "Muhalefetin baskısına rağmen ekonomide fevri adımlardan uzak durduk." diyen Erdoğan, "Çarkların kesintisiz dönmesini sağladık." diye konuştu.

Erdoğan'ın gündeminde fatih fiyat artışları da vardı. Ağır yaptırımlara devam edeceklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı, "Kurallardan taviz vermeyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Bilinçli tüketicilerimizi, yarışmada dereceye giren öğrenci kardeşlerimizi tebrik ediyorum.

Ödül törenimizi her yıl mart aynda yapıyorduk. Deprem felaketi sebebiyle ödül törenimizi erteledik. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

Kabişne toplantılarımızın ilk gündem maddesini deprem bölgesinde yürütülen inşa ve ihya faaliyetleri oluşturuyor. OVP'de olduğu gibi önceliği daima bölgenin ayağa kaldırılmasına veriyoruz. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada depremzedelerimizi sırf siyasi tercihlerinden dolayı onlara hakaret edenlerin insaflarına bırakmayacağız.

"FEVRİ ADIMLARDAN UZAK DURDUK"

Koronavirüs salgınıyla birlikte küresel ekonomi bir girdaba sürüklendi. Tedarik zincirlerinde kırılma oldu. türkiye salgın krizini istihdam ticaret üretim ve turizm dahil en başarılı şekilde yürüten ülkelerden biri olmuştur. Muhalefetin baskısına rağmen ekonomide fevri adımlardan uzak durduk. Çarkların kesintisiz dönmesini sağladık. Aynı tavrı Rusya- Ukrayna savaşının tetiklediği küresel ekonomik krizde de gösterdik. Ülkemizi büyütmeye dayalı bir ekonomi modeli uyguladık.

Tüm dünyada son 60-70 yılın en yüksek rakamlarına ulaşan enflasyon oranları bizleri de olumsuz etkiledi. Halen de etkiliyor.

Avrupa'dan Amerika'sına herkes enflasyonu dizginlemeye dönük politikalar uyguluyor. Biz bu süreci son dönemde biraz daha ağır yaşadık.

FAHİŞ FİYAT ARTIŞI

Tamamen fırsatçılıktan kaynaklı fiyatlama davranışları eklenince bizim yükümüz daha da arttı. Ekonomik hiçbir gerekçe ile açıklanamayacak afaki rakamlar gördük. Vatandaşın lokmasına kasteden açgözlülerle karşılaştık.

Yeni kabinemizin önceliklerinden birisi bu balonu söndürmekti. Attığımız kararlı adımlarla otomobil fiyatlarından başlayarak birçok alanda ciddi mesafe aldık. Alınan tedbirler, kesilen cezalar sayesinde otomotiv piyasasındaki spekülatif fiyat artışları ortadan kalkmaya başladı.

Güya araç kıtlığından fiyatlar sürekli artarken, bugün artık indirimleri, kampanyaları konuşuyoruz. Benzer bir tablonun konut ve kira fiyatlarında da yaşanacağına inanıyoruz. Fahiş fiyat artışlarına yol açan kişi ve kurumlara yönelik ağır yaptırımlar uygulayacağız. Nefes aldırmayacağız.

Tüketicilerimizin haklarını bilmesi ve haklarını kullanması önem arz ediyor. Teftiş ve kontrol faaliyetlerimizi artırarak sürdürüyoruz. Kurallardan taviz vermeyeceğiz.

"İDARİ YAPTIRIMLARI UYGULUYORUZ"

Esnaf, tüccar KOBİ'lerimizi agresif ticaret hamleleri karşısında korkuyacağız. Reklam Kurulu vasıstasıyla ticari reklam ve haksiz ticari uyglamaları denetliyor, gerekli idari yaptırımları uyguluyoruz.

Türkiye'de üretilen malların ve hizmetlerin kullanımı ülke ekonomisine ciddi katkı sağlarken dışa bağımlılığı azaltıyor. Yurt içinde üretilen ürünleri tercih ettiğini belirten tüketicilerin oranı bir yılda 7 puan artarak yzüde 69,2'ye yükseldi.