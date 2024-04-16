Erdoğan'dan OVP açıklaması: Enflasyonu kalıcı olarak düşüreceğiz

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimler sonrasında yapılan ilk kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık yaptığı kabine toplantısı, yerel seçimin ardından ilk kez gerçekleşti. Kabine toplantısı 3 saat sürdü.

Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Gerek yollarımızın kalitesi, gerekse emniyet birimlerimlerimizin aldığı önlemlerle bu yılı az geçen senelere kıyasla az kazayla atlattık. 9 günlük bayramda Osmangazi köprüsü araç geçişi 941 Bin'den fazla, İstanbul Havalimanı yolcu sayısı 2 milyon 213 bin kişi seyahat etti. Antalya havalimanımızın pazar günü 2024'ün en yüksek rakamına ulaştı. YHT 1 milyon insanımız seyahat etti.

Bayramın 3. günü meydana gelen teleferik faciasıyla hepimiz sarsıldık.

"MUHALEFETİN SORUMLULARI KORUMA ÇABASI GÖZDEN KAÇMADI"

Kurtarma çalışmalarını büyük titizlikle sürdüren 2.200 personelin her birine teşekkür ediyorum. 174 kişinin tamamı kurtarıldı. Yaşanan olayla ilgili sorumluluğu olan kişiler yargılanıyor. 5 kişi tutuklanmış, 8 şüpheli hakkında adli kontrol şartı verilmiştir. Muhalefetin sorumluları koruma çabası gözden kaçmadı.

Ana muhalefetin olayın ilk anından itibaren hadiseyi sulandırma çabası gözden kaçmadı. aynı vicdansızlık Beşiktaş'taki yangın faciasında da sergilendi. Hiç kimse siyası kimliğini öne sürerek sorumluları yargıdan kaçıramaz.

Hak,hukuk ve adalet adına Van'a koşanlar, Beşiktaş'taki iş yerinde can verenler için hiçbir adım atmadılar.

Sorumluları kimse adaletten kaçıramaz. Hem Antalya hem Beşiktaş'taki faillerinin yargıya hesap vermesi için üzerimize düşeni yapacağız. Benzer acıların tekrar yaşanmaması için tedbirlerimizi ve denetimlerimizi yoğunlaştıracağız. Hayatını kaybeden vatandaşlarıma başsağlığı diliyorum.

YEREL SEÇİMLER

31 Mart mahalli idareler yerel seçim maratonunu suhuletle tamamladık. Bu başarı tablosunda hizmeti geçen kamu görevlilerini ve siyasi partilerini tebrik ediyorum. Göreve gelen belediye başkanlarına başarılar diliyorum. Yarınki grup toplantısında seçim sonuçlarını tüm yönleriyle kapsamlı bir şekilde değerlendireceğiz. 31 Mart seçimleri son 20 yıldaki 18. demokrasi bayramı olarak tarihimize geçmiştir. Seçimlerin ilk kazananı sandıktır.

Bir süredir istisnasız her seçim öncesinde tedavüle konulan “son seçim” propagandasının, 31 Mart’la beraber tamamen safsatadan ibaret olduğu anlaşılmıştır.



Türkiye, tüm menfi kampanyalara rağmen, bir seçimi daha alnının akıyla, dünyaya örnek olacak bir olgunlukla gerçekleştirmiştir. 31 Mart seçimleri, son 22 yıldaki “18’inci demokrasi bayramı” olarak siyasi tarihimize geçmiştir.

31 Mart seçimlerinin ilk kazananı sandıktır, sandığın namusu ve itibarıdır.

Rüştünü, gücünü ve yetkinliğini tartışmasız bir şekilde tekrar ispat eden Türk demokrasisi, bu seçim sürecinin en büyük galibidir.

Bunu; ülkemiz, milletimiz ve gelecek kuşaklar adına kıymetli bir kazanım olarak görüyoruz. Muhalefetin de artık bu konuda gerekli dersi çıkaracağını, bir daha böyle temelsiz, basit ve demokrasimize faydadan çok zarar veren argümanların arkasına sığınmayacağını ümit ediyoruz.

Hükümet ve siyaset kurumu olarak, son 21 yıldır olduğu gibi gelecekte de demokrasimizin standartlarını yükseltmeye devam edeceğiz.

"PARLAMANTER SİSTEME DÖNÜŞ KAPATILMIŞTIR"

Bugün 7. yıl dönümünü idrak ettiğimiz 16 Nisan halk oylamasıdır. Türkiye yaklaşık 200 yıllık bir tartışmaya noktayı koymuş cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminden vazgeçmemiştir.



Parlamanter sisteme geri dönüş tartışmaları milletimiz tarafından kapatılmıştır.

Seçim tarihi boyunca gidiş gelişler artık asıl meselelere son verilme sebebidir. Acil sorunlarımıza odaklanmamız gerekiyor. Kovid ile başlayan küresel ekonomik kriz hala devam ediyor. Üretim istihdam yatırım ve enflasyonu kontrol alma konusunda herkes ciddi sıkıntılar yaşıyor. Türkiye olarak bu olumsuzlukların yansımalarını hissediyoruz. Bir taraftan bölgesel krizleri yönetirken diğer taraftan ekonomideki yol haritamıza sıkı sıkı bağlı kalıyoruz.

OVP'nin müsfet sonuçlarını görmeye başladık. Büyüme oranımızın yıl sonunda yüzde 4'e yaklaşacağına inanıyorum. Enflasyonun ücretli kesimde yol açtığı sıkıntıları biliyoruz. Günü kurtarmak yerine enflasyonu düşürerek kalıcı refah artışı hedefliyoruz. Seçim ekonomisi uygulamayarak milletimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirdik.

Orta Vadeli programın güçlendirilmesinde 3 temel önceliğimiz var;

-Kamuda tasarruf artışı,

-Yatırım önceliklendirilmesi,

-Yapısal reformları hızlandırmak,

"TÜRKİYE'YE İFTİRA ATANLARI UNUTMAYACAĞIZ

Türkiye, bugün yola çıkan 3 bin 774 tonluk 9'uncu iyilik gemisiyle birlikte Gazze'ye en fazla insani yardım yapan ülke konumunu perçinlemiştir. 7 Ekim'den sonra İsrail'e ihracat kısıtlamasına öncülük eden ülke Türkiye'dir. Buna rağmen hükümetimiz haksız ithamlara maruz kalmıştır. Jet yakıtı konusunda Türkiye'ye iftira atanları unutmayacağız. Türkiye katliamların çok öncesinde İsrail'e savaşta kullanılacak hiçbir malzemenin satışına izin vermemiştir.

"BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU"

7 Ekimden bu yana İsrail Ateşi bölgeye yaymak için provokatif adımlar atmaktadır. İsrail'in Şam'daki İran Büyükelçiliğini hedef alması bardağı taşıran son adım oldu.

Gazze'de zulüm ve soykırım durmadıkça bölgemizin yeni gerilimlere gebe olduğu açıktır. Sorumluluk sahibi herkes artık sesini daha fazla yükseltmelidir.