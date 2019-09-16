Erdoğan’dan Saadet Partisi’ne ‘birleşelim’ teklifi

Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'yi en sert dille eleştiren isimler arasında yer alan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile biraraya gelmişti.

Bu ikili görüşmeyle ilgili bugüne kadar basına yansımayan bir ayrıntıyı AK Parti kulislerinden verdiği haberlerle dikkat çeken Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi gündeme taşıdı.

Selvi bugünkü köşe yazısında Erdoğan'ın Karamollaoğlu'na AK Parti ile Saadet'in birleşmesi teklifini yaptığını öne sürdü. Erdoğan'ın bu birleşme teklifine Karamollaoğlu'nun üstü kapalı bir ret yanıtı verdiğini belirten Selvi, Karamollaoğlu ben o konulara girmek istemiyorum. Sadece endişelerimi paylaşmak istiyorum" karşılığını vermekle yetindiğini duyurdu.

KIRIK SANDALYE ABDULLAH GÜL DÖNEMİNDEN KALMIŞ

İkilinin görümesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kırılan koltuğunun da gündeme geldiğini belirten Selvi söz konusu sandalyenin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde alındığını iddia etti.

İşte Selvi'nin yazısından dikkat çeken ayrıntılar:

“Karamollaoğlu sözlerine ‘Size endişelerimi aktarmak için geldim’ diye başlamış. Millet ittifakı, Cumhurbaşkanı adaylığı gibi konulara girmemeye özen göstermiş ama sohbetin en koyu anında Erdoğan, ‘Aslında bizim beraber çalışmamız lazım’ demiş. Karamollaoğlu ise ‘Ben o konulara girmek istemiyorum. Sadece endişelerimi paylaşmak istiyorum’ karşılığını vermekle yetinmiş.”

Selvi ayrıca, Erdoğan’ın büyükşehir belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda Ekrem İmamoğlu’nun kırık sandalyeye oturtulmasını ele aldı. Selvi, söz konusu sandalyenin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde alındığını iddia etti.

Selvi, “Bir tartışma yürüyor ya, İmamoğlu’na özellikle kırık sandalye mi verildi diye. Kırılan sandalye dahil, toplantıda kullanılan sandalyeler Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı döneminde alınmış, Çankaya Köşkü’nden Külliye’ye taşınmış. Yakında su bardaklarıyla ilgili bir şey olursa da peşinen söyleyeyim, su bardakları başta olmak üzere yemek takımları da Gül döneminden kalmaymış” diye yazdı.