Erdoğan'dan sürpriz karar! 3 bakan liste dışı kaldı

Milletvekili aday listelerinin YSK'ya teslim edilmesi için verilen süre bugün saat 17.00'de dolacak. Tüm bakanları deprem bölgesinden aday göstereceği konuşulan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 3 bakanı liste dışı bıraktığı öğrenildi.

YSK'nin seçim takvimi işlemeye devam ediyor. Takvime göre siyasi partilerin milletvekili aday listelerini bugün saat 17.00'ye kadar YSK Başkanlığı'na sunması gerekiyor. Katıldığı televizyon programında tüm bakanları deprem bölgesinden milletvekili adayı yapacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, üç bakanı liste dışında bıraktı.

Erdoğan, katıldığı bir canlı yayında şunları söylemişti:

“Kabindeki 17 isim milletvekili adayı olacak. Yardımcım Fuat Oktay Ankara’dan aday olacak. 17 kabine üyemin hemen hemen her birine değişik illerde görevler vereceğiz, onları büyükşehirlerden aday yapmayı belirledik.”

3 BAKAN LİSTE DIŞI

Hürriyet'ten Ebru Karatosun ve Turan Yılmaz'ın haberine göre, AK Parti listelerinde sürpriz isimler de yer aldı. Eski bakanlar Lütfi Elvan’ın Mersin’den, Faruk Çelik’in Artvin’den, Nihat Zeybekçi’nin ise Denizli’den ve Abdülhamit Gül’ün Gaziantep’ten aday gösterildiği ifade ediliyor. Tüm bakanların vekil listelerinde olacağı belirtilmişti. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Derya Yanık’ın aday gösterilmediği öğrenildi.

Hürriyet