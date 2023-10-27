Erdoğan'dan vatandaşa 29 Ekim çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla vatandaşların evlerini, arabalarını ve dükkanlarını Türk bayrağı ile süslemesi için çağrıda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından bayrak çağrısı yaptı.
Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Cennet vatanımızın 81 vilayetindeki tüm kardeşlerimi, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı evlerini, dükkânlarını, arabalarını Türk bayraklarıyla süsleyerek Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşını selamlamaya, bu gurur gününe ortak olmaya davet ediyorum. Yer gök bayrak olsun!" ifadelerini kullandı.
Cennet vatanımızın 81 vilayetindeki tüm kardeşlerimi, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı evlerini, dükkânlarını, arabalarını Türk bayraklarıyla süsleyerek Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşını selamlamaya, bu gurur gününe ortak olmaya davet ediyorum. Yer gök bayrak olsun! 🇹🇷— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 27, 2023
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol