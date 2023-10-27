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Erdoğan'dan vatandaşa 29 Ekim çağrısı

Erdoğan'dan vatandaşa 29 Ekim çağrısı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla vatandaşların evlerini, arabalarını ve dükkanlarını Türk bayrağı ile süslemesi için çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından bayrak çağrısı yaptı.

Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Cennet vatanımızın 81 vilayetindeki tüm kardeşlerimi, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı evlerini, dükkânlarını, arabalarını Türk bayraklarıyla süsleyerek Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşını selamlamaya, bu gurur gününe ortak olmaya davet ediyorum. Yer gök bayrak olsun!" ifadelerini kullandı. 

Etiketler recep tayyip erdoğan cumhuriyet türk bayrağı
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