Erdoğan'dan yeni askeri operasyon sinyali

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Erdoğan'ın şu sıralar burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Birkaç gündür yüreğimiz şehitlerimizin acısıyla buruk. Geçmişi sivil katliamlarıyla dolu, son olarak silahsız insanları acımasızca infaz edecek kadar alçalan bir terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Son hadise Türkiye'nin Irak'ın kuzeyi ve Suriye'de yürüttüğü operasyonların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ıspatladı.

Yine bu hadise PKK terörüne karşı samimiyetsiz duruş sergileyen herkesin gerçek yüzünü de tekrar gösterdi. "PKK'ya 'PKK' diyemeyen, teröre 'terör' diyemeyen, katliama 'katliam' diyemeyen, kafalarındaki sinsi oyunları, kurdukları hain tuzakları, çevirdikleri fırıldakları gizlemeye çalışan güruhun foyası ortaya döküldü.

Şehitlerimizin acısı yüreğimizi yakarken mücadele azmimizi de biliyor, bu böyle biline. Hangi ine girerlerse girsinler girdikleri ini bulup orada geberteceğiz. Terör örgütünü destekleyenlerin riyakarlıkları öfkemizi kabartırken, attığımız adımların, yaptığımız harekatların, izlediğimiz politikaların doğruluğunu da teyit ediyor.

Gelen birçak kısık ses dışında Türkiye'nin yanında kimseyi göremedik. Ey Batı neden sustunuz? Sizde böyle birşey olunca yaygaranızdan geçilmiyor. Biz görevimizi biliyoruz, bu ülkede bu teröristlere fırsat vermeyeceğiz.

Gabar'da Tendürek'te Bestler Deresi'nde bizler buraları onlara mezar ettik. Gara çok önemli bir bölgeydi. Gara'nın düşmesiyle bu iş inşallah bu iş bitti. Tehlikenin olduğu yerlere doğru operasyonlarımızı genişletiyoruz. Bir daha benzer saldırılara uğramamak için güvenli hale getirdiğimiz yerlerde ne kadar gerekiyorsa o kadar kalacağız.

İçişleri ve Savunma Bakanlarım Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti, olayla ilgili bilgilendirme yaptı. Ardından İYİ Parti'ye de bir ziyaret yaptılar. MHP biz sizi Meclis'te dinliyoruz zaten bize gelmenize gerek yok dediler ve şu anda yola devam ediyoruz.

Cumhur İttifakı olarak bizim dayanışmamız farklı. Birbirimize güveniyoruz, dayanışma içerisindeyiz. Teröristlerin bize gelmesini beklemeyip biz gidip başlarını ezeceğiz. Önemli mesafe aldığımız harekatlarımızı önümüzdeki dönemde tehditlerin hala yoğun olduğu bölgelere doğru genişleteceğiz."