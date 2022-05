Erdoğan'dan yoklama kaçağı gençlere bedelli askerlik müjdesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı gençlere bedelli askerlik yapma imkanı tanınacağını duyuran Cumhurbaşkanı ayrıca, açık cezaevlerindeki hükümlülerin pandemi izinlerinin 31 Temmuz 2023'e dek uzatıldığını açıkladı.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecinin başlamasının ardından Türkiye yoğun bir diplomasi trafiği geçiriyor. Türkiye iki ülkenin teröre destek verdiği gerekçesiyle veto kartını masaya koymuştu. Bugünkü Kabine toplantısının ana gündem maddelerinde konuya ilişkin gelişmeler ele alındı. Toplantıda değerlendirilen konular arasında ayrıca konut fiyatları, yüksek enflasyon ve açık cezaevleri izinlerinin uzatılması da bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları açıklamak ve gündemdeki gelişmeleri değerlendirmek üzere toplantının ardından kameralar karşısına geçti.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Kazakistan'ın sahip olduğu potansiyeli birlikte nasıl geçireceğimizi Tokayev'le değerlendirdik, hemfikir olduğumuzu görmekten de memnuniyet duyduk.

3 tane gencimizi Hakk'a uğurladık. Bu elim kazada vefat eden evlatlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. 41 yaralı evladımıza da acil şifalar diliyorum.



"YOKLAMA KAÇAĞI, BAKAYA GENÇLERE MÜJDE VERMEK İSTİYORUM"

Bugün sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı, bakaya gençlerimize müjde vermek istiyorum. Yoklama kaçağı, bakaya gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz. Kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilirler.



AÇIK CEZAEVİ İZNİ UZATILDI

31 Mayıs'ta süresi sona eren Kovid-19 izinleriyle ilgili de yeni bir değerlendirme yaptık. Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izinlerini 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatıyoruz.



"ARKAİK BİR MUHALEFETİMİZ VAR"

Ülkemizde gerçekleştirdiğimiz büyük demokrasi ve kalkınma devriminin eksikleri, hatta hataları olabilir. Bunları açık yüreklilikle ortaya koyacak bir muhalefetle her şeyi konuşmaya hazırız. Hayırda yarışan, eser ve hizmet siyasetini merkeze alan bir yönetim anlayışının gereklerini yerine getirmek için gece, gündüz çalışıyoruz. Karşımızda sadece Türk milletinin bu coğrafyada yaşadığı en büyük felaketlerden birini sahiplenmenin ötesinde siyaset ortaya koyamayan arkaik bir muhalefetimiz var.

Bu ülkede 'Siz hele bir oy verin, gerisini sonra hallederiz' diye ortada salınan, 'Düşün arkama' deyip milleti uçuruma sürükleyen siyaset tarzının devri kapanalı çok oldu.



"ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA YÜKÜ AZALTMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Hayat pahalılığı başta olmak üzere çeşitli sıkıntılara maruz kaldığımız gerçektir. Mevcut sıkıntıların üstesinden yine biz geleceğiz. Ülkemizin demokraside ve kalkınmada ulaştığı ileri seviye bize yeniden yapılanan küresel sistemde hak ettiğimiz yeri fırsatı vermiştir. Küresel güvenlik ve ekonomi krizine bu gözle baktığımız için geçici sorunlar karşısında paniğe kapılmıyoruz.



Her alanda altyapı yatırımlarından ülkemizin ihtiyaçlarını önemli ölçüde karşıladığımız için bundan sonra önceliğimiz insanımızın refah seviyesini artıracak politikalar olacaktır. Önümüzdeki aylarda hayat pahalılığın insanlarımız üzerindeki yükünü azaltmayı sürdüreceğiz.



NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan ülkeler tarihlerine bakarlarsa bizim Doğu'dan gelen tehditlere karşı kendilerine de çok büyük katkılar sağladığımızı göreceklerdir. Bizim NATO'nun genişlemesi konusundaki tutumumuzu terörle mücadele konusundaki ilkeli tutumumuzdan kaynaklanıyor. Geçtiğimiz cuma ve cumartesi bu çerçevede yoğun telefon diplomasisi yürüttük. Muhattaplarımızın tamamına Türkiye'nin NATO'nun genişlemesi konusundaki yaklaşımı terörle mücadele ve müttefiklik vurgularıyla paylaştık. Terör örgütlerinin insanlığın güvenliği için ortadan olan NATO'da yer almasını biz kabullenemeyiz.



"ARTIK BENİM İÇİN MİÇOTAKİS DİYE BİRİSİ YOK"

Bu yanlışı Türkiye, Yunanistan ve Fransa'nın NATO'dan çıkışı döneminde onlara desteği vermişti. Ne oldu? Şu anda Yunanistan bizimle nasıl bir uyum içinde? FETÖ terör örgütünün Avrupa'ya gidiş güzergahı şu anda Yunanistan değil mi? Şu anda 10'a yakın üs var Yunanistan'da. Bu üslerle acaba Yunanistan kimi tehdit ediyor? Bu üsler Yunanistan'da niye kuruluyor? Şu anda AB ülkelerine 400 milyar avro borcu olan bir Yunanistan var.

Kendisiyle yaptığımız görüşmede aramıza üçüncü ülkeleri sokmayalım diye mutabık kaldık. Buna rağmen geçen hafta bir Amerika seyahati oldu ve Senato'da Türkiye'nin aleyhine ne gerekiyorsa bu konuşmaları yaptığı gibi F-16'ları 'Sakın ha, Türkiye'ye vermeyin' demek suretiyle Amerika'ya telkinlerde bulundu. Biz bu yıl stratejik konsey toplantısı yapacaktık. Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Kendisiyle böyle bir görüşmeyi yapmayı da asla kabul etmiyorum. Çünkü biz onurlu siyasetçilerle yola gireriz. Bundan sonrasını Miçotakis kendisi düşünsün.



İSVEÇ VE FİNLANDİYA'YA TEPKİ: "KABUL EDİLEMEZ"

(İsveç, Finlandiya meselesi) Kötü siciliyle her iki ülkede de devam eden Türkiye karşıtı yaklaşımları kabul edilemez buluyoruz. Terör örgütünün liderlerinin posterleriyle yürüyüş yaptılar. Şimdi sesleniyorum; bana neler söyledin. Bak Stockholm'ün caddelerinde teröristler bağırarak çağırarak yürüyorlar. Senin polisin de onları koruma altına alıyor. Almanya'nın caddelerinde de bu tür gösterileri yapıyorlar Alman polisinin koruması altında.

Siz ancak terör örgütleriyle kol kola yürümeyi başarıyorsunuz. Somut uygulamalarıyla değişimi gördüğümüzde Türkiye olarak üzerimize düşenleri yerine getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

Ülkemize ve güvenli bölgelerimize sık sık yapılan saldırıların, tacizlerin, tuzakların merkezi konumundaki alanlar harekat önceliğimizin başında yer almaktadır. Hazırlıklar tamamlanır tamamlanmaz bu operasyonlar başlayacaktır. Perşembe günkü MGK toplantısında gereken kararları alacağız.