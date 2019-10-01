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  4. 01 Ekim 2019 17:37

Erdoğan'ı ayakta alkışlayan İYİ Partililere tepki !

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreni için Meclis'e geldiğinde ayağa kalkan İYİ Partilileri eleştirdi.

Erdoğan'ı ayakta alkışlayan İYİ Partililere tepki !
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AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı açılışı nedeniyle konuşma yapmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) geldiği sırada CHP'li ve HDP'li vekiller, Erdoğan'ı oturarak karşılarken AK Parti ve MHP'li milletvekilleri Erdoğan'ı ayakta alkışladı.

İYİ Partili vekillerin sadece ayağa kalktığı görüldü.

HDP'Lİ VEKİLDEN İYİ PARTİLERERE TEPKİ

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ise sosyal medya üzerinden Erdoğan'ı ayakta karşılayan İYİ Partililere tepki gösterdi.

Gergerlioğlu, "İyi partililer CB Erdogan genel kurula girince ayaga kalktı ama alkışlamadı. Geçen yıl ayağa kalkmamışlardı. Yeni bir ittifak hazırlığı mı? İstediği ittifakı yapsınlar iktidarın düşüşü durdurulamaz" mesajı paylaştı.

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