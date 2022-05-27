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Erdoğan'ın ardından şimdi de Nebati için video hazırladılar

Önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırladığı video klipler dikkatleri üzerine çeken Saadet Partisi bu sefer de Hazine ve Maliye Bakanı Nebati için bir video hazırladı.

Saadet Partisi, ekonomik krize ilişkin sosyal medya hesaplarından bir video yayımladı. Videoda vatandaşın kriz yüzünden tebessüm bile edemediğine dikkat çekilirken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin ‘gülüşlerine’ yer verildi.

Saadet Partisi, sosyal medya hesaplarından paylaştığı video ile vatandaşın ekonomik kriz yüzünden yaşadığı bunalıma dikkat çekti.

Sosyal medya platformu SnapChat’in ‘mutsuz’ gösteren yüz filtresi kullanılarak, “Böyle görünmek için filtreye ihtiyacımız yok. Bu bizim filtresiz halimiz” denildi.

Videonun sonunda da Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin gülümsediği anlara yer verilerek, “Her şey bu kadar kötü giderken, siz!” denildi.

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Etiketler nureddin nebati video saadet partisi
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