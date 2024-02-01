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  4. Erdoğan'ın başdanışmanı Saral'dan Fatih Altaylı'ya şok sözler: Mendebur iblisin evladı...

Erdoğan'ın başdanışmanı Saral'dan Fatih Altaylı'ya şok sözler: Mendebur iblisin evladı...

Erdoğan'ın başdanışmanı Saral'dan Fatih Altaylı'ya şok sözler: Mendebur iblisin evladı...
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, gazeteci Fatih Altaylı'ya hakaret yağdırdı. Saral, ''İslama ve Kur'an'a aleni olarak hakaret eden bu mürted zındık için saniye dahi geçmeden gereken yapılmalı'' dedi.

Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube yayınında yerel seçimler için seçmenin yönelimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Altaylı, "Biz herhangi birimiz mezhebi aidiyetten dolayı mı oy veriyoruz? Veya bir cemaat, bilmem zart zurt ayetinden dolayı mı herhangi bir partiye oy veriyoruz. Konuşulmaması gereken bir şey bu; ama birileri CHP'yi sürekli olarak bu noktaya çekmek, burada değerlendirmek ve böyle bir içerisine sokmaya çalışıyor" ifadelerine yer verdi.

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI SARAL'DAN AĞIR HAKARETLER

Altaylı'nın sözlerine sosyal medya üzerinden tepki gösteren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Oktay Saral ağır hakaretlerde bulundu.

"MÜRTED ZINDIK İÇİN DERHAL GEREKEN YAPILMALI"

Saral, "Fatih Altaylı denen insan suretine bürünmüş mendebur iblisin evladı herhalde kendini Hollanda ya da Danimarka'da yaşadığını zannediyor... İslama ve Kur'an'a aleni olarak hakaret eden bu mürted zındık için saniye dahi geçmeden gereken yapılmalı aksi halde müslümanların infialine sebebiyet verecek nahoş olaylar yaşanabilir. Ajan olarak bu ülkede müslüman kılıklı dolaşan bu alçak yakalanıp en ağır cezaya tabii tutulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Etiketler oktay saral fatih altaylı hakaret cumhurbaşkanı başdanışmanı
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