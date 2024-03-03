Erdoğan'ın emekliye yerel seçim sürprizi için olay iddia

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 50 zamla 3 bin TL olacağını açıkladığı emeklinin bayram ikramiyelerine bir ek zam daha yapılacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli aylıklarıyla ilgili son açıklaması gündem olurken yarın yapılacak kabine öncesi dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Son yapılan zamlarla birlikte emekli ikramiyeleri 2 bin TL'den 3 bin TL'ye çıkarılmıştı. TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren 8. Yargı Paketi'nde yer alan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik madde önceki gün kabul edilmişti.

Erdoğan 3 bin TL'lik bayram ikramiyesine tepki gösteren muhalefete de 28 Şubat'ta partisinin Kütahya'daki mitinginden "Birileri çıkıyor emekli maaşlarına 7-10 bin lira seyyanen ekleyelim diyerek emeklilerimizi tahrik ediyor. Ülkemizde 16 milyon emeklimiz var 7 bin lira eklemek demek bütçeden yaklaşık 1,4 trilyon liralık 10 bin lira eklemek demek 1,9 trilyon liralık kaynağı buraya aktarmak demektir. Sadece 7 bin lira veya 10 bin lira olarak ifade edilen ek artışın maliyetini anlatıyorum. Askeri, polisi, sağlıkçısı ile devletin çalışanlarının yarısından fazlasına maaşlarını vermesek o zaman belki bu ilave gideri karşılayabiliriz." diyerek yanıt vermişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise 29 Şubat’ta açıklama yaparak “Emeklilerimizin çağrıları haksız değildir, gerekli iyileştirmeler cömertçe yapılacaktır” demişti.

Ancak yarın yapılacak kabine toplantısıyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Kısa Dalga'dan Mehmet Çetin Güleç'in haberine göre Erdoğan'ın emekli bayram ikramiyelerine yönelik zam kararını açıklayacağı iddia edildi.

Buna göre Erdoğan'ın bayram ikramiyesinin 3 bin TL'den 10 bin TL'ye çıkarılmasını duyuracağı öne sürülüyor. Böylece 2023 yılında 2 bin TL olan ikramiyeye 5 kat zam yapılmış olacak.

İktidar kanadından kulislere yansıyan bilginin doğru çıkması halinde emekliler Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 10'ar bin TL, yani toplamda 20 bin TL ikramiye alacak.