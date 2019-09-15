Erdoğan'ın genel seçim ve yerel seçim planı !

Mustafa Balbay, Erdoğan’ın genel seçimlerin yanı sıra yerel seçimi de erkene çekmeyi düşündüğünü belirtti.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyükşehir belediye başkanlarını Saray’a davet etmesini ve özellikle CHP’ye Kürt kökenli seçmenler üzerinden yüklenerek, İYİ Parti ile CHP arasını açma çalışmalarını erken seçim stratejisine bağladı.

Balbay, Erdoğan’ın genel seçimlerin yanı sıra yerel seçimi de erkene çekmeyi düşündüğünü belirtti.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay’ın “Saray’daki hesap sandığa uyar mı?” başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Belediye başkanlarını Saray’a çağırarak, bir barış çubuğu uzattı.

Samimi mi? Hayır...

Doğu’nun büyük bilgelerinden Şirazlı Sadi’nin şöyle bir sözü vardır:

Ezeli bir rakibin bütün hilelerini bitirdiyse, barış çubuğu uzatır; dikkat et!

Sonuçta Erdoğan’ın büyükşehir belediye başkanlarını Saray’a çağırması olumludur. Ancak bu, özellikle İstanbul ve Ankara’yı kaybetmeyi hazmettiği anlamına gelmez.

Erdoğan, bu hamle ile başkanların AK Parti dönemini daha fazla deşmesini engellemeye ve yeni bir kurgu için zaman kazanmaya çalışıyor olmalı.

Görünen o ki Erdoğan’ın önünde üç yoğun işlemeyi gerektiren dosya var. Birincisi ne yapıp edip ekonomideki negatif algıyı değiştirmek. İkincisi, dış konulardaki başarısızlıkları kahramanlığa çevirmek.

Üçüncüsü, CHP’yi yalnızlaştırmak! Üçüncü şık için atılan ilk adımlar, yolun devamının daha sert geçmesine neden olabilir. PKK üzerinden HDP’ye, HDP üzerinden CHP’ye, CHP üzerinden İYİ Parti’ye yüklenmek! Kürt kökenli yurttaşlarımınız CHP’ye oy vermesini engelleyecek bir iklim oluşturup İYİ Parti’ye de, “Senin CHP ile ne işin var” demek...

AK Parti’yi bu hesaba iten, iki ittifakın 45-45 kafa kafaya olması. Yüzde 50 artı bir, siyasetin anayasası haline getirildi. İnançta Allah bir, siyasette 50 artı bir...

Erdoğan, yukarıdaki üç şıkta tatmin edici noktaya geldiğine inandığı an, seçime gidecek. Bunu, 2020 sonbaharından itibaren beklemek gerek.

Bir ihtimal daha var; Erdoğan, 2020’den itibaren kurguladığı seçim stratejisine milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı’nın yanı sıra yerel seçimi de ekleyebilir."