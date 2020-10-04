Eski AK Partili vekil: ''Milletimizden özür diliyorum!''

AK Parti’nin 3 dönem milletvekilliğini, MKYK üyeliğini ve Genel Başkan Yardımcılığını yapmış olan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, bu kez Amasya 1. Olağan Kongresi’nde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Özdağ, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne ‘evet’ oyu verdiği için özür diledi, Ahmet Davutoğlu’nu AK Parti’de görevden ‘FETÖ’nün aldığını savundu.

“ÖZÜR DİLİYORUM”

“Ben istiyorum ki çocuklarıma doğru bir Türkiye bırakayım. Recep Tayyip Erdoğan döneminde yanlışlarım oldu benim” diyen Özdağ, o yanlışları şöyle açıkladı:

O bakanlar yüce divana giderken yurt dışına gitmeyecektik, evet oyu verecektik. Gitsinler yüce divana, aklanarak gelsinler diyecektik.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine evet oyu vermeyecektik. Ama Amasyalılar bizi suçlamayın. Eğer biz ona evet oyu vermeseydik, o geçmeseydi parlamentodan bugünkü ekonomik kriz, bugünkü dış politika krizi, bugün döviz krizi, bugün enflasyon bu boyutlarda olsaydı Ahmet Davutoğlu’nu, Selçuk Özdağ’ı, Ayhan Sefer Üstün’ü, Coşkun Çakır’ı sokaklarda dolaştırmazdınız.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine o gün evet demeseydik bugün yaşanılan ekonomik krizin, hayat pahalılığının, işsizliğin bütün faturasını evet demeyen bizlere kesecektiniz. Ama bütün bunlara rağmen yine de evet dememeliydik. Milletimizden özür diliyorum.

“PARTİ İÇİ DARBE YAPTILAR”

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun AK Parti’den ayrılış süreciyle ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulunan Özdağ, şunları söyledi;

Ayak oyunları yapıp parti içi darbe yaptılar. Amasyalılar siz zannetmeyin ki Ahmet Davutoğlu’nu sadece Recep Tayyip Erdoğan aldı görevden. Oradaki insanların egoları aldı görevden.

O egoların da rolü vardır. Yüzde 50 oy almış adamı kıskandılar. Siyasi ahlak yasası çıkartacaktık. Buna engel oldular. Yolsuzluğu, hırsızlığı önleme yasasını çıkaracaktık. İstemediler.

İmar yasasını çıkartmak istedik. İmarın parası devlete aksın istedik. Egolarının esiri olan ve yüzde 50 oy almış entelektüel birini çekemeyenler, fırsat vermediği rantçılar ve dahi defosu olmayan birinin ülkeyi yönetmesini istemeyen egemen güçler ve FETÖ görevden aldı onu.

“AK Parti PORSELEN BİR VAZO GİBİ YERLE BİR OLACAK”

Özdağ, geçtiğimiz gün Aydın İl Kongresi’nde gerçekleştirdiği konuşmada ise, “Adalet ve Kalkınma Partisi çabuk yıkılacak. Bir kez muhalefete düşsün, Adalet ve Kalkınma Partisi kalmayacak. Burası Anavatan Partisi’ne benzemez. Anavatan Partisi 20 katlı binadan düşen bir güğüme benzer. Düşer, bir tarafı delinir, suyu muhafaza eder, abdest aldırır, su içirir, duş yaptırır, elinizi yüzünüzü yıkattırır. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi 20 katlı binadan düşen porselen vazodur. Yerle bir olur” demişti.