Eski Bakan Bahçeli'ye ''müjdeyi'' verdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye İttfakı” açıklaması tartışma yarattı.

Erdoğan’ın muhalefet partilerine ittifak eli uzattığı şeklinde değerlendirmeler gelirken, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı'yla ilgili yaptığı yazılı açıklama dikkat çekmişti. Bahçeli, “Cumhur İttifakı çevresinde vızır vızır fitne kazısı yapanlara hem sırtımız dönük hem de kapımız örtüktür. Böylesi açık tavır ve tercihi muhataplarımızdan da beklemek en tabii hakkımızdır” ifadelerini kullanmıştı.

“Türkiye İttfakı” tartışmasına AKP'li eski Bakan Yalçın Akdoğan da girdi.

Yalçın Akdoğan, Star gazetesindeki bugünkü “Yeni bir ittifak arayışı mı var?” başlıklı yazısında, “Yok. Benim gördüğüm kadarıyla siyasi alanda yeni bir ittifak arayışı falan yok. Cumhurbaşkanımız R. Tayyip Erdoğan’ın ‘Türkiye İttifakı’ ifadesi üzerine çok şeyler yazıldı, konuşuldu. ‘Acaba Cumhur İttifakı rafa kaldırılıp başka bir ittifak arayışı içine mi giriliyor’ türü sorular soranlardan, yeni koalisyon şemaları çıkaranlara kadar kafası karışık siyaset yorumcularına şahit olduk. Oysa ortada böyle bir siyasi çalkantı meydana getirecek bir durum yok” ifadelerini kullandı.

Bahçeli'den Erdoğan'ın Türkiye İttifakı çağrısına rest