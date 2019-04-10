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  4. 10 Nisan 2019 14:05

Fethi Yaşar: ''Vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm olun''

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 3’üncü dönem mesaisine hızlı başladı. Yaşar, yeni dönem seçilen yeni meclis üyeleriyle bir araya geldi.

Fethi Yaşar: ''Vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm olun''
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Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 3’üncü dönem mesaisine hızlı başladı. Yaşar, yeni dönem seçilen yeni meclis üyeleriyle bir araya geldi. Halkın oylarıyla seçilen meclis üyelerinin halka karşı sorumlu olduklarının altını çizerek, “5 yıl Yenimahalle’yi sizlerle birlikte yöneteceğiz. Sizlerin kararları bizim için çok önemli. 10 yılda Yenimahalle’de çok güzel işlere imza attık. Bu dönemde de aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Vatandaşın sorunlarına çözüm olun”

 “Bize oy verdi vermedi diye kimseyi ayırmayacağız” diyen Yaşar, “Bugüne kadar belediye olarak hizmet verdiğimiz kimsenin düşüncesine bakmadık. Herkesi Allah’ın yarattığı bir kul, Türkiye Cumhuriyeti’nin eşit yurttaşı olarak gördük. Herkese eşit hizmet götürdük. Bundan sonrada sizlerle birlikte bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Yaşar, “Ben bugüne kadar hiçbir vatandaşıma kapılarımı kapatmadım. Siz de böyle yapın. Vatandaşlar sizin kapınızı çaldığında onlara yardımcı olun. Kanunların verdiği yetkilerin dışına çıkmayın” diye konuştu.

Yeni dönem hayırlı olsun

“Yeni dönemde Yenimahalle bambaşka bir çehreye kavuşacak” diyen Yaşar, “Seçimler bitti artık çalışma ve üretme zamanı. Bugünden sonra Yenimahalle için her şeyin daha güzelini yapmak için çalışacağız. Ortak akıl ile Yenimahalle’yi yöneteceğiz. Cumhuriyetin ilçesi Yenimahalle 100. Yıla daha güçlü ve kendinden emin bir şekilde girecek” ifadesinde bulundu

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