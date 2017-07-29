SON DAKİKA
UZMANLARDAN İSTANBUL İÇİN SICAK UYARISI: ŞEHRİ TERK EDİN !
Bakan açıkladı; Hükümet vergi kaçıranlara savaş açtı !
Bakan açıkladı; Hükümet vergi kaçıranlara savaş açtı !
Binlerce öğretmen için önemli karar ! Yürütmesi durduruldu
Binlerce öğretmen için önemli karar ! Yürütmesi durduruldu
PKK'da büyük çözülme, o isim silahlarıyla teslim oldu
PKK'da büyük çözülme, o isim silahlarıyla teslim oldu
İdam bile hafif kalır: 14 yaşındaki kıza intikam için tecavüz ettiler
İdam bile hafif kalır: 14 yaşındaki kıza intikam için tecavüz ettiler
İşte Türkiye'de satılan en az yakan otomobiller
İşte Türkiye'de satılan en az yakan otomobiller
Mahkemeden ''dizel araçlara yasak'' kararı
Mahkemeden ''dizel araçlara yasak'' kararı
Türk güzel Tuğba Ercan Miami plajını karıştırdı
Türk güzel Tuğba Ercan Miami plajını karıştırdı
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 29 Temmuz 2017 15:51

Füze deneyen Kore'ye Türkiye'den sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini kınadıklarını açıkladı. Bakanlık Kore'nin BM güvenlik konseyi kararlarını ihlal ettiğini duyurdu.

Füze deneyen Kore'ye Türkiye'den sert tepki
A+ A-

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini kınayarak, "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) 28 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu balistik füze fırlatımını kınıyoruz. Bir ay içerisinde ikinci defa balistik füze denemesi gerçekleştiren KDHC, BM Güvenlik Konseyi Kararlarını açıkça ihlal etmeyi ve uluslararası yükümlülüklerini gözardı etmeyi sürdürmektedir. KDHC'yi, BM Güvenlik Konseyi Kararlarına uymaya ve bölgede daha fazla tırmanma yaşanmasına neden olabilecek her türlü davranıştan uzak durmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verdi.

kore , füze denemesi , dışişleri bakanlığı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM